Сегодня ночью в одесской больнице скончался мужчина, пострадавший во время российской атаки на Одессу 27 января.

Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Атака на Одессу 27 января: возросло количество жертв

По словам Сергея Лысака, ночью в больнице скончался мужчина 1948 года рождения. Он получил тяжелые ожоги и отравление продуктами горения в собственном доме на ул. Балковской.

Все это время пострадавший находился в реанимации ожогового отделения. Врачи делали все возможное, но травмы оказались слишком тяжелыми, заявил Сергей Лысак.

Таким образом, количество жертв той атаки на Одессу возросло до пяти человек.

Напомним, что ночью 27 января враг массово атаковал Одессу, применив более 50 ударных беспилотников.

В результате атаки были повреждены крыши, фасады и остекление квартир на разных этажах 9-ти, 5-ти, 4-х и 2-этажных жилых домов, около 10 частных домов, церковь, фитнес-центр, супермаркет. Выгорело огнем не менее 5 автомобилей.

Самая сложная ситуация была в Хаджибейском районе, где в результате попадания разрушена часть жилого дома.

Как отметили в Одесской областной прокуратуре, в результате атаки пострадали 23 человека, из них шестеро детей: три девушки в возрасте 14-17 лет, 12-летняя и 10-летняя девочки, а также 10-летний мальчик.

Кроме того, травмы получила беременная женщина на 39-й неделе.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1453-и сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

