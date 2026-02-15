В большинстве регионов Украины 16 февраля будут действовать графики отключений света
В понедельник, 16 февраля, в большинстве регионов Украины на протяжении всех суток будут действовать графики почасовых отключений света.
Отключение света 16 февраля в Украине
Графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей) будут действовать на протяжении всех суток 16 февраля в большинстве регионах.
Причиной введения ограничений являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему.
– Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее бережно! – говорится в сообщении Укрэнерго.
К слову, министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что из-за ожидаемого похолодания и угрозы обстрелов все службы переведены в режим повышенной готовности для стабилизации энергосистемы.
В то же время он сообщил об усилении устойчивости столичного энергоузла новыми мощностями газовой генерации и получении силовых трансформаторов из Германии.