В понедельник, 16 февраля, в большинстве регионов Украины на протяжении всех суток будут действовать графики почасовых отключений света.

Графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей) будут действовать на протяжении всех суток 16 февраля в большинстве регионах.

Причиной введения ограничений являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему.

– Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее бережно! – говорится в сообщении Укрэнерго.

К слову, министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что из-за ожидаемого похолодания и угрозы обстрелов все службы переведены в режим повышенной готовности для стабилизации энергосистемы.

В то же время он сообщил об усилении устойчивости столичного энергоузла новыми мощностями газовой генерации и получении силовых трансформаторов из Германии.

