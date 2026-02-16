Во вторник во всех областях Украины будут применены графики почасовых отключений света и графики ограничения мощности для промышленности.

Графики отключения света по всей Украине

— Завтра, 17 февраля, во всех регионах Украины в течение суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей), — говорится в сообщении Укрэнерго.

Причина введения ограничительных мер – последствия ракетных и дроновых атак России на энергетические объекты Украины.

Ситуация в энергосистеме может меняться. Время и объем отключений по конкретному адресу можно узнать на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

Сейчас смотрят

Напомним, по словам президента Владимира Зеленского, продолжается подготовка к встречам в формате энергетического Рамштайна, который скоро состоится во Франции.

На встречах будут представлены государства Группы семи, партнеры из Северной Европы и Балтии, министры из США, Канады и из ЕС.

На данный момент были определены конкретные вещи, которые нужны Украине. Именно на таких пакетах поддержки энергетики сосредоточится министр Денис Шмыгаль.

Как отметил Зеленский, в течение прошлой ночи враг применил ракеты против энергетических объектов Украины, однако силы противовоздушной обороны нейтрализовали угрозу.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.