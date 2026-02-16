Будут действовать по всей Украине: графики отключения света 17 февраля
Во вторник во всех областях Украины будут применены графики почасовых отключений света и графики ограничения мощности для промышленности.
Графики отключения света по всей Украине
— Завтра, 17 февраля, во всех регионах Украины в течение суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей), — говорится в сообщении Укрэнерго.
Причина введения ограничительных мер – последствия ракетных и дроновых атак России на энергетические объекты Украины.
Ситуация в энергосистеме может меняться. Время и объем отключений по конкретному адресу можно узнать на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.
Напомним, по словам президента Владимира Зеленского, продолжается подготовка к встречам в формате энергетического Рамштайна, который скоро состоится во Франции.
На встречах будут представлены государства Группы семи, партнеры из Северной Европы и Балтии, министры из США, Канады и из ЕС.
На данный момент были определены конкретные вещи, которые нужны Украине. Именно на таких пакетах поддержки энергетики сосредоточится министр Денис Шмыгаль.
Как отметил Зеленский, в течение прошлой ночи враг применил ракеты против энергетических объектов Украины, однако силы противовоздушной обороны нейтрализовали угрозу.