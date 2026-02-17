Графики отключений света 18 февраля будут действовать по всей Украине
В среду, 18 февраля, во всех областях Украины будут применены графики почасовых отключений света и графики ограничения мощности для промышленности. Об этом сообщили в Укрэнерго.
Графики отключения света по всей Украине
– 18 февраля во всех регионах Украины в течение суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей), – говорится в сообщении Укрэнерго.
Причина введения ограничительных мер – последствия ракетных и дронных атак России на энергетические объекты Украины.
Ситуация в энергосистеме может меняться. Время и объем отключений по конкретному адресу можно узнать на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.
Напомним, в ночь на 17 февраля враг атаковал Украину ракетами и дронами. Всего было запущено 425 воздушных целей.
По информации Воздушных сил, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 392 воздушные цели.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Россияне наносили удары по Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Ивано-Франковской и Львовской областям.