В среду, 18 февраля, во всех областях Украины будут применены графики почасовых отключений света и графики ограничения мощности для промышленности. Об этом сообщили в Укрэнерго.

Графики отключения света по всей Украине

– 18 февраля во всех регионах Украины в течение суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей), – говорится в сообщении Укрэнерго.

Причина введения ограничительных мер – последствия ракетных и дронных атак России на энергетические объекты Украины.

Ситуация в энергосистеме может меняться. Время и объем отключений по конкретному адресу можно узнать на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

Напомним, в ночь на 17 февраля враг атаковал Украину ракетами и дронами. Всего было запущено 425 воздушных целей.

По информации Воздушных сил, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 392 воздушные цели.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Россияне наносили удары по Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Ивано-Франковской и Львовской областям.

