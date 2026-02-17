На переговорах в Женеве присутствуют советники по нацбезопасности 4 стран Европы
- В Женеву прибыли советники по вопросам безопасности Франции, Германии, Италии и Великобритании, но они не находятся в переговорной комнате.
- Советники поддерживают связь с участниками трехсторонних переговоров Украины, США и России.
В Женеву, где сегодня проходят трехсторонние переговоры между делегациями Украины, США и России, прибыли советники по вопросам безопасности европейских лидеров. Непосредственно в переговорной комнате они не присутствуют.
Об этом сообщил в эфире телемарафона советник Офиса президента Сергей Лещенко.
Представители четырех стран ЕС на переговорах в Женеве: что известно
— Советники тех европейских правительств, которые являются нашими ключевыми союзниками, тоже присутствуют в Женеве. Их присутствие отвечает нашим интересам, потому что мы всегда говорили, что Европа должна быть за столом переговоров, это позиция Владимира Зеленского, поскольку путь Украины в Евросоюз — это неизбежность, это то, что выгодно и Украине, и Евросоюзу, — сказал Лещенко.
Он уточнил, что советники европейских стран не находятся в переговорной комнате, однако они постоянно поддерживают связь с участниками переговоров.
— Советники (по вопросам безопасности. — Ред.) лидеров Франции, Германии, Италии и Великобритании должны знать о ходе переговоров. (…) Если не в комнате (переговоров. — Ред.), то на постоянной связи, — добавил он.
The Guardian и ряд итальянских изданий пишут, что Италия, Франция, Германия и Великобритания отправили своих представителей на третий раунд трехсторонних переговоров в Женеве.
La Repubblica сообщила, что советники по национальной безопасности из Франции, Германии, Италии и Великобритании “следят за третьей сессией переговоров”.
Сегодня они должны встретиться с американской и украинской делегациями.
Источники в дипломатических кругах сообщили Суспільному, что в переговорах в Женеве присутствуют делегации Великобритании и Франции.
По итогам переговоров в Женеве украинская сторона встретится с представителями Великобритании, Германии и Франции и, возможно, США.
Лидеры европейских стран неоднократно заявляли о том, что Европа должна участвовать в переговорах между Украиной, Россией и США.
Президент Франции Эммануэль Макрон настаивал, что без участия Европы в переговорном процессе “нет мира”.
Премьер-министр Польши Дональд Туск говорил, что европейские страны заслужили место за столом переговоров, поскольку они финансируют закупки оружия для Украины и помогают ей финансированием.
Фото: Рустем Умеров