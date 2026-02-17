В Женеву, где сегодня проходят трехсторонние переговоры между делегациями Украины, США и России, прибыли советники по вопросам безопасности европейских лидеров. Непосредственно в переговорной комнате они не присутствуют.

Об этом сообщил в эфире телемарафона советник Офиса президента Сергей Лещенко.

Представители четырех стран ЕС на переговорах в Женеве: что известно

— Советники тех европейских правительств, которые являются нашими ключевыми союзниками, тоже присутствуют в Женеве. Их присутствие отвечает нашим интересам, потому что мы всегда говорили, что Европа должна быть за столом переговоров, это позиция Владимира Зеленского, поскольку путь Украины в Евросоюз — это неизбежность, это то, что выгодно и Украине, и Евросоюзу, — сказал Лещенко.

Он уточнил, что советники европейских стран не находятся в переговорной комнате, однако они постоянно поддерживают связь с участниками переговоров.

Сейчас смотрят

— Советники (по вопросам безопасности. — Ред.) лидеров Франции, Германии, Италии и Великобритании должны знать о ходе переговоров. (…) Если не в комнате (переговоров. — Ред.), то на постоянной связи, — добавил он.

The Guardian и ряд итальянских изданий пишут, что Италия, Франция, Германия и Великобритания отправили своих представителей на третий раунд трехсторонних переговоров в Женеве.

La Repubblica сообщила, что советники по национальной безопасности из Франции, Германии, Италии и Великобритании “следят за третьей сессией переговоров”.

Сегодня они должны встретиться с американской и украинской делегациями.

Источники в дипломатических кругах сообщили Суспільному, что в переговорах в Женеве присутствуют делегации Великобритании и Франции.

По итогам переговоров в Женеве украинская сторона встретится с представителями Великобритании, Германии и Франции и, возможно, США.

Лидеры европейских стран неоднократно заявляли о том, что Европа должна участвовать в переговорах между Украиной, Россией и США.

Президент Франции Эммануэль Макрон настаивал, что без участия Европы в переговорном процессе “нет мира”.

Премьер-министр Польши Дональд Туск говорил, что европейские страны заслужили место за столом переговоров, поскольку они финансируют закупки оружия для Украины и помогают ей финансированием.

Фото: Рустем Умеров

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.