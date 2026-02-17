Перехватывать российские баллистические ракеты может комплекс ПВО Patriot, и для этого он должен быть в нужное время в нужном месте.

Игнат объяснил, почему не удалось сбить баллистику во время атаки 17 февраля

Начальник управления коммуникациями командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона Єдині новини прокомментировал отражение атаки РФ ночью 17 февраля.

— Если говорить на языке цифр, видите, что все крылатые ракеты уничтожены, сбиты. Это ракеты Х-101, а также ракеты наземного базирования Искандер, плюс одна авиационная ракета, — заявил Игнат.

Он отметил, что, к сожалению, четыре баллистические ракеты над восточными регионами не были перехвачены в силу определенных обстоятельств.

– Понятно, что перехватывать баллистику может система Patriot, ей нужно быть в нужное время в нужном месте, там, где враг целится баллистикой. Иногда удается перехватывать, когда есть такая возможность, ну, а в этот раз, к сожалению, не удалось, — добавил начальник управления коммуникациями командования Воздушных сил ВСУ.

Напомним, что ночью 17 февраля РФ запустила по Украине 425 воздушных целей, в том числе ракеты типа Искандер-М/К, Х-59/69, а также беспилотники разных типов. Украинским военным удалось сбить 392 воздушные цели врага.

