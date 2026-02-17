Украина с начала полномасштабного вторжения вернула из-под контроля России 2 000 детей. Это стало возможным благодаря инициативе президента Bring Kids Back UA и международной поддержке.

Об этом сообщили глава государства Владимир Зеленский и уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Украина вернула 2 000 детей, похищенных РФ

— Каждое из этих возвращений стало возможным благодаря ежедневной работе наших людей, общественных организаций и международных партнеров. Мы благодарны каждому, кто присоединился к этой борьбе за будущее наших детей, нашей страны и всего свободного мира, — заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что тысячи украинских детей до сих пор остаются заложниками России и ежедневно становятся жертвами ее преступлений. По словам Зеленского, Украина не остановится, пока не вернет всех домой.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что более 1,6 млн украинских детей остаются на временно оккупированных территориях — под давлением, пропагандой и попытками стереть их идентичность.

— Там система образования превращена в инструмент идеологического влияния. Там детей пытаются изолировать от Украины, от языка, от правды. Каждый день в депортации или оккупации — это день потерянного детства. День без родного языка. Без семьи. Без безопасности, — написал Лубинец.

Омбудсмен призвал международных партнеров усилить давление и санкции против России за депортацию украинских детей.

— Я призываю государства, имеющие влияние, использовать его для возвращения каждого ребенка. Я призываю правозащитные организации и СМИ не снимать этот вопрос с повестки дня. И я обращаюсь ко всем нам: говорить об этом, писать, напоминать, требовать, — говорится в сообщении.

Лубинец добавил, что каждый день Украина продолжает работать над возвращением всех наших граждан.

