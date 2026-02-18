В этом году взносы в PURL уже составили $584 млн, сообщил президент Владимир Зеленский, отметив, что потребность для программы в 2026 году составляет $15 млрд.

Зеленский о взносах в PURL и потребности Украины на 2026 год

Глава нашего государства поблагодарил в соцсети Х всех, кто вносит вклад в программу PURL.

– В 2026 году мы уже имеем финансовые взносы от Великобритании, Норвегии, Нидерландов, Швеции, Исландии и Латвии на общую сумму $584 млн, – сообщил Зеленский.

По его словам, общая потребность для PURL в 2026 году составляет $15 млрд. Это, отмечает Зеленский, поможет лишить Россию инструмента воздушного террора.

– И мы призываем всех, кто заинтересован в безопасности, присоединяться и расширять свои взносы в программу PURL, – сказал президент.

Он подчеркнул, что Россия продолжает попытки разрушить критическую инфраструктуру Украины, и PURL остается надежным механизмом закупки американских ракет ПВО, которые наиболее эффективно противодействуют баллистике РФ. А это, в свою очередь, предоставляет Украине возможность во время зимних холодов защищать свою энергосистему.

— Спасибо каждому государству, которое помогает защищать жизнь. Рассчитываем, что программа и дальше будет работать эффективно – это действительно помогает, — добавил Зеленский.

Напомним, что PURL – это совместная программа США и НАТО, которая стартовала в 2025 году. В рамках программы страны-партнеры финансируют закупки согласно приоритетному списку потребностей Украины, координируя взносы через специальный фонд НАТО.

Это позволяет быстро получить необходимые системы, такие как ракеты для Patriot и HIMARS, непосредственно из складов США, укрепляя оборону Украины.

