За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 137 боевых столкновений.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Противник нанес один ракетный удар, применил 28 ракет, осуществил 50 авиационных ударов, сбросил 109 управляемых авиабомб.

Кроме того, применил 5847 дронов-камикадзе и осуществил 2538 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 18 февраля 2026

Полномасштабная война в Украине длится уже 1456-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

