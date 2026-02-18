Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Карта боевых действий на 18 февраля 2026 года – ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 137 боевых столкновений.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Противник нанес один ракетный удар, применил 28 ракет, осуществил 50 авиационных ударов, сбросил 109 управляемых авиабомб.
Кроме того, применил 5847 дронов-камикадзе и осуществил 2538 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Карта боевых действий в Украине на 18 февраля 2026
Полномасштабная война в Украине длится уже 1456-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
