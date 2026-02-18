В ночь на 18 февраля Россия атаковала Запорожье ударными дронами – погибла женщина, среди раненых есть дети.

Тем временем Украину накрывает сложная непогода, а на международном уровне продолжаются переговоры о завершении войны и усилении поддержки Киева.

Подробнее об основных событиях ночи читайте в подборке от Фактов ICTV.

Атака на Запорожье

Вечером 17 февраля прогремели взрывы в Запорожье.

Российские войска применили ударные БПЛА типа Shahed.

По данным главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова, в результате атаки погибла 48-летняя женщина.

Сначала она получила ранения, однако спасти ее не удалось.

Число пострадавших возросло до шести человек. Среди них — двое детей в возрасте 1,5 и 11 лет. Также травмы получили женщины 35 и 40 лет и мужчины 26 и 40 лет.

В результате атаки на Запорожье повреждены жилые дома, выбиты окна и фасады, зафиксировано разрушение инфраструктуры.

На Украину надвигается непогода

С 18 февраля Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций переходит на круглосуточный режим работы из-за резкого ухудшения погодных условий.

По информации Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины, сложные метеорологические явления охватят почти всю страну, кроме западных областей.

Объявлен I уровень опасности (желтый), а в Одесской области — II уровень (оранжевый).

В Одесской области из-за интенсивных осадков, гололеда и сильного ветра с 05:00 18 февраля введены временные ограничения движения на трассе М-15 Одесса — Рени для автобусов, микроавтобусов и грузового транспорта.

Для легковых автомобилей движение пока разрешено.

Также ограничения введены в пунктах пропуска на границе с Молдовой для грузового и пассажирского транспорта.

Финляндия усиливает поддержку Украины

Во время визита в Хельсинки заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк сообщила, что Финляндия планирует дополнительно передать Украине 52 генератора и увеличить гуманитарную помощь до €22 млн.

Премьер-министр Петтери Орпо подтвердил дальнейшую военную поддержку Украины и готовность адвокатировать ее вступление в ЕС.

В целом Финляндия уже предоставила 32 пакета военной помощи на €3,5 млрд.

Разведка Швеции: Россия — серьезная угроза для НАТО

В ежегодном отчете разведки Швеции Россия названа главной военной угрозой для страны и Альянса.

Как сообщает Politico, в документе говорится о «серьезной и конкретной» опасности со стороны Москвы.

Среди рисков — нарушение воздушного пространства, диверсии, кибератаки и активность в Балтийском море.

Также отмечается, что РФ в 17 раз увеличила производство артиллерии с начала полномасштабной войны.

Зеленский о мирном соглашении и Донбассе

Президент Владимир Зеленский в интервью Axios заявил, что украинцы не поддержат соглашение, которое предусматривает односторонний выход ВСУ из Донбасса и передачу территории России.

Он подчеркнул, что любое мирное соглашение должно быть вынесено на референдум.

Если документ только зафиксирует нынешнюю линию фронта, общество может его поддержать.

Однако вариант полного ухода с подконтрольных территорий президент назвал неприемлемым.

Также Зеленский раскритиковал публичные призывы президента США Дональда Трампа к уступкам со стороны Украины, отметив, что давление должно быть направлено и на Россию.

Уиткофф рассказал о ходе переговоров в Женеве

Спецпосланник США Стив Уиткофф сообщил, что в Женеве состоялся третий раунд трехсторонних переговоров между Украиной и Россией с участием американской стороны.

Стороны договорились проинформировать своих лидеров и продолжить работу над возможным мирным решением.

В то же время, по данным западных СМИ, переговоры зашли в тупик из-за позиции российской делегации.

Иран может передать высокообогащенный уран России — WSJ

Иран рассматривает возможность передать России запасы высокообогащенного урана и приостановить процесс обогащения на несколько лет.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на иранских, арабских и американских чиновников.

По данным издания, во время первого раунда переговоров с США 6 февраля в Омане иранские представители заявили о готовности отправить за границу материал с уровнем обогащения около 60%.

По оценкам экспертов, такого объема хватило бы для создания примерно 12 ядерных бомб в случае доведения обогащения до 90%.

Также Тегеран дал понять, что может приостановить процесс обогащения урана на срок до трех лет.

В то же время в материале отмечается, что после американских ударов в июне 2025 года ключевые ядерные объекты Ирана были серьезно повреждены, а часть запасов может находиться под обломками.

Иран традиционно настаивает, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер, хотя остается единственным государством без ядерного оружия, которое производит уран с таким высоким уровнем обогащения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1456-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

