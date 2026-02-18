Украинские военные провели контратакующие и штурмовые действия, уменьшив “серую зону” на юге.

ВСУ уменьшили “серую зону” на юге

Как сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, Силы обороны провели контратакующие и штурмовые действия, уменьшив “серую зону” возле населенных пунктов Вишневое, Вербовое и Терновое. По его словам, на этом участке украинские военные откинули российские группы закрепления.

— Мы провели определенные контратакующие и штурмовые действия, и несколько уменьшили “серую зону” возле населенных пунктов Вишневое, Вербовое и Терновое. Там несколько уменьшилась “красная зона” и увеличилась серая, то есть мы откинули вражеские группы закрепления, не дали их завести на этих направлениях и продолжаем активные контратакующие действия, — отметил он.

Спикер добавил, что за прошедшие сутки на Гуляйпольском и Александровском направлениях состоялись десятки боевых эпизодов.

— За прошедшие сутки у нас зафиксировано на Гуляйпольском и Александровском направлениях 27 разведывательно-поисковых и штурмовых действий, часть из которых контратакуема, мы не даем врагу зайти на определенные зоны и откидываем его. Это спланированный комплекс мероприятий, и беспилотники, и артиллерия и РЭБ работают над тем, чтобы остановить врага и отбросить его на некоторых направлениях, — отметил Волошин.

К слову, сегодня сообщалось, что ВСУ зачистили восточную часть Гришиного возле Покровска.

Источник : Укрінформ

