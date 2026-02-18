Президент Владимир Зеленский заявил, что, по состоянию на сегодняшний день, результат двухдневных переговоров в Женеве не достаточен.

Зеленский о результатах переговоров в Женеве

Глава нашего государства в своем видеообращении сообщил, что сегодня подробно обсудил итоги встреч в Швейцарии.

– Сегодня подробно говорили несколько раз с нашей командой на переговорах в Женеве. Был второй день встреч – и трехсторонний формат, и другие форматы. Украина заинтересована в результате. По состоянию на сегодняшний день не можем сказать, что результат достаточный, — сказал президент.

По его словам, военные серьезно и содержательно пообщались относительно части вопросов. Чувствительные политические аспекты, вопросы о возможных компромиссах и необходимой встрече лидеров еще не проработаны достаточно, подчеркнул глава государства.

– Рассчитываем на следующую встречу, и было бы правильно еще в феврале. Важно, что присутствовали европейцы – Франция, Великобритания, Германия, Италия, Швейцария как принимающая сторона. Именно мы в Украине всегда продвигаем позицию, что Европа должна быть участником процесса. Я хочу поблагодарить Соединенные Штаты Америки, что эту позицию услышали, – добавил он.

В то же время Зеленский сообщил, что ставил задачу делегации обсудить гуманитарный трек – нужны обмены военнопленными, освобождение гражданских.

– Мы по каждому человеку ищем информацию и всегда работаем на то, чтобы вернуть своих – вернуть украинцев домой, – добавил президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что каждый обмен имеет значение.

