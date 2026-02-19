В четверг, 19 февраля, жители Чернигова, Славутича и нескольких населенных пунктов Черниговского района остались без электроснабжения из-за аварии на энергообъекте.

Аварийное отключение электроэнергии в Черниговской области

Об этом сообщили в АО Черниговоблэнерго.

В компании уточнили, что обесточивание произошло из-за аварии на воздушной линии 110 кВ.

Сейчас смотрят

В настоящее время энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Глава Черниговской области Вячеслав Чаус сообщал, что вечером 18 февраля российские оккупанты нанесли удар баллистической ракетой по гражданской инфраструктуре Нежина.

В результате атаки 49-летний мужчина получил обломочные ранения.

В двух селах Сновской общины из-за ударов дронов Герань загорелось хозяйственное здание и поврежденное жилье.

В Новгород-Северской общине возник пожар в школе.

По данным ОВА, за прошедшие сутки россияне нанесли 43 удара по Черниговской области.

Энергетики продолжают возобновлять подачу электроэнергии для населения.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.