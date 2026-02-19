Авария на линии 110 кВ оставила Чернигов и Славутич без света
- В Чернигове, Славутиче и районах области произошло обесточивание из-за аварии на линии 110 кВ.
- Энергетики уже работают над возобновлением электроснабжения для населения.
- Предварительно в регионе также были зафиксированы многочисленные удары по гражданской инфраструктуре.
В четверг, 19 февраля, жители Чернигова, Славутича и нескольких населенных пунктов Черниговского района остались без электроснабжения из-за аварии на энергообъекте.
Аварийное отключение электроэнергии в Черниговской области
Об этом сообщили в АО Черниговоблэнерго.
В компании уточнили, что обесточивание произошло из-за аварии на воздушной линии 110 кВ.
В настоящее время энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
Глава Черниговской области Вячеслав Чаус сообщал, что вечером 18 февраля российские оккупанты нанесли удар баллистической ракетой по гражданской инфраструктуре Нежина.
В результате атаки 49-летний мужчина получил обломочные ранения.
В двух селах Сновской общины из-за ударов дронов Герань загорелось хозяйственное здание и поврежденное жилье.
В Новгород-Северской общине возник пожар в школе.
По данным ОВА, за прошедшие сутки россияне нанесли 43 удара по Черниговской области.
Энергетики продолжают возобновлять подачу электроэнергии для населения.