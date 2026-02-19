Будут действовать в большинстве регионов: графики отключения света 20 февраля
В пятницу в большинстве регионов Украины будут введены графики почасовых отключений электроэнергии и графики ограничения мощности для промышленности.
Об этом сообщила Укрэнерго.
Графики отключения света по всей Украине
— Завтра, 20 февраля, в большинстве регионов Украины в течение суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей), — говорится в сообщении.
Причиной введения ограничений стали последствия российских ракетно-дроновых ударов по энергетическим объектам Украины.
Ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому информацию о времени и объеме отключений по конкретному адресу следует проверять на официальных страницах облэнерго в регионе.
Напомним, в Украине будет сформирован план перестройки и обновления энергообеспечения на следующий отопительный сезон.
По словам Владимира Зеленского, на основе опыта этой зимы будут подготовлены решения по перестройке и обновлению энергетического обеспечения громад.
Соответствующий план на следующий отопительный сезон будет рассмотрен и утвержден на общегосударственном уровне.
Президент добавил, что опыт каждой громады, которая не допустила этой зимой внутренних катастроф, может и должен быть внедрен в масштабе страны.