В пятницу в большинстве регионов Украины будут введены графики почасовых отключений электроэнергии и графики ограничения мощности для промышленности.

Об этом сообщила Укрэнерго.

Графики отключения света по всей Украине

— Завтра, 20 февраля, в большинстве регионов Украины в течение суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей), — говорится в сообщении.

Причиной введения ограничений стали последствия российских ракетно-дроновых ударов по энергетическим объектам Украины.

Ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому информацию о времени и объеме отключений по конкретному адресу следует проверять на официальных страницах облэнерго в регионе.

Напомним, в Украине будет сформирован план перестройки и обновления энергообеспечения на следующий отопительный сезон.

По словам Владимира Зеленского, на основе опыта этой зимы будут подготовлены решения по перестройке и обновлению энергетического обеспечения громад.

Соответствующий план на следующий отопительный сезон будет рассмотрен и утвержден на общегосударственном уровне.

Президент добавил, что опыт каждой громады, которая не допустила этой зимой внутренних катастроф, может и должен быть внедрен в масштабе страны.

