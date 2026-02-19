В марте 2026 года в Украине введена новая базовая социальная помощь, которая заменит действующую помощь малообеспеченным семьям.

Этот механизм объединяет несколько выплат (одиноким матерям, многодетным и т.д.) в одну, рассчитанную как разница между базовой величиной (4500 грн на первого члена, 3150 грн на следующих) и среднемесячным доходом семьи.

Какие изменения в выплатах помощи малообеспеченным семьям стоит ожидать с 1 марта 2026 года – читайте в материале Фактов ICTV.

Выплаты малообеспеченным на аренду жилья

В марте должна заработать новая программа поддержки в рамках направления помощи малообеспеченным семьям и социальной защиты внутренне перемещенных лиц. Как сообщил народный депутат Украины Сергей Козырь, дети ВПЛ будут получать ежемесячные выплаты в размере 3000 грн на аренду жилья.

По его словам, финансирование программы уже заложено в государственном бюджете и не требует дополнительных заимствований. Необходимая сумма в размере около 7 млрд грн обеспечена путем перераспределения программ, которые фактически не работали или были использованы минимально.

Выплаты будут назначаться всем детям внутренне перемещенных лиц без исключений и без учета доходов семьи, что существенно расширяет доступ к государственной помощи для малообеспеченных семей, переселенцев и социально уязвимых категорий населения.

Сейчас программа охватывает более 400 тысяч детей ВПЛ по всей Украине, что делает ее одной из крупнейших по масштабам социальных инициатив в 2026 году.

После принятия соответствующего постановления семьям необходимо будет повторно подать документы для получения выплат. Это связано с изменениями места жительства части переселенцев, выездом за границу, возвращением на временно оккупированные территории и необходимостью актуализации государственных реестров для корректного начисления помощи.

Дополнительно государство повысило предельный доход для получения выплат ВПЛ с 9444 грн до 10 380 грн, что позволит включить в программу пенсионеров, малообеспеченные семьи и семьи, которые ранее потеряли право на помощь из-за формальных ограничений.

Таким образом, программа помощи малообеспеченным семьям и детям ВПЛ в 2026 году расширяется и становится более доступной для значительно большего количества украинских семей, нуждающихся в государственной поддержке.

Что известно о помощи малообеспеченным семьям в марте

В 2026 году выплаты помощи малообеспеченным семьям в Украине рассчитываются на основе прожиточного минимума.

Размеры базовых показателей составляют:

для детей до 6 лет – 2817 грн;

для детей от 6 до 18 лет – 3512 грн;

для трудоспособных лиц – 3328 грн.

С 1 января 2026 года система социальной поддержки переходит в новый формат. Социальная помощь малообеспеченным семьям интегрируется в базовую социальную помощь, что меняет не только механизм выплат, но и сам принцип их расчета.

Теперь размер помощи будет определяться как разница между базовой величиной на семью и ее среднемесячным доходом. Правительство установило базовую величину на уровне 4500 грн.

Что подпадает под новую систему базовой соцпомощи:

социальная помощь малообеспеченным семьям;

помощь на детей одиноким матерям;

пособие на детей из многодетных семей;

временная государственная помощь детям, родители которых не платят алименты, не имеют возможности содержать ребенка или место их проживания неизвестно;

социальная помощь лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью.

Как рассчитать базовую социальную помощь:

Отмечается, что базовая сумма 4500 грн будет применяться:

к первому члену семьи, подающему заявление;

к каждому ребенку в возрасте до 18 лет;

к лицам с инвалидностью I или II группы.

Для других членов семьи будет использоваться коэффициент 70% от базовой суммы, то есть 3150 грн.

Таким образом, базовая социальная помощь в 2026 году становится единственным механизмом поддержки малообеспеченных семей, что позволяет унифицировать выплаты, упростить систему начисления и сделать социальную помощь более адресной и справедливой в зависимости от реального дохода семьи.

Как оформить помощь малообеспеченным семьям с 1 марта 2026 года

Помощь малообеспеченным семьям с 1 марта 2026 года можно будет оформить как онлайн, так и офлайн, выбрав удобный формат подачи документов.

Онлайн-оформление помощи

Дистанционно:

через приложение Дія:

раздел Сервисы – Помощь от государства – Базовая социальная помощь – Получить помощь;

через портал или мобильное приложение Пенсионного фонда Украины.

Такой формат позволяет быстро подать документы и получить помощь малообеспеченным семьям без посещения учреждений и очередей.

Офлайн-оформление помощи

Такое заявление можно подать:

в ЦНАП;

в сервисном центре Пенсионного фонда Украины;

через уполномоченных лиц местных советов;

почтовым отправлением по адресу Пенсионного фонда Украины.

Кому не будут назначать помощь малообеспеченным семьям в марте 2026

Выплаты не будут предоставляться семьям, в которых:

есть трудоспособные члены семьи (от 18 лет), которые более трех месяцев не работают, не учатся, не служат, не ведут предпринимательскую деятельность и не состоят на учете в центре занятости;

в течение года совершена покупка на сумму более 100 тыс. грн (кроме расходов на лечение, образование и оплату коммунальных услуг);

на банковских счетах или в облигациях хранится более 100 тыс. грн;

в собственности имеется второе жилье (за исключением жилья в зоне боевых действий или разрушенного из-за войны);

имеется более одного автомобиля возрастом до 15 лет (кроме мопеда или прицепа).

Ранее сообщалось, что в государственном бюджете на 2026 год на социальную сферу предусмотрено 467,1 млрд грн, что на 45,3 млрд грн больше, чем в 2025 году. Это создает финансовую основу для реализации новой модели базовой социальной помощи и расширения программ поддержки малообеспеченных семей.

