Помощь малообеспеченным семьям в марте 2026 года: размер, условия и как оформить
В марте 2026 года в Украине введена новая базовая социальная помощь, которая заменит действующую помощь малообеспеченным семьям.
Этот механизм объединяет несколько выплат (одиноким матерям, многодетным и т.д.) в одну, рассчитанную как разница между базовой величиной (4500 грн на первого члена, 3150 грн на следующих) и среднемесячным доходом семьи.
Какие изменения в выплатах помощи малообеспеченным семьям стоит ожидать с 1 марта 2026 года – читайте в материале Фактов ICTV.
Выплаты малообеспеченным на аренду жилья
В марте должна заработать новая программа поддержки в рамках направления помощи малообеспеченным семьям и социальной защиты внутренне перемещенных лиц. Как сообщил народный депутат Украины Сергей Козырь, дети ВПЛ будут получать ежемесячные выплаты в размере 3000 грн на аренду жилья.
По его словам, финансирование программы уже заложено в государственном бюджете и не требует дополнительных заимствований. Необходимая сумма в размере около 7 млрд грн обеспечена путем перераспределения программ, которые фактически не работали или были использованы минимально.
Выплаты будут назначаться всем детям внутренне перемещенных лиц без исключений и без учета доходов семьи, что существенно расширяет доступ к государственной помощи для малообеспеченных семей, переселенцев и социально уязвимых категорий населения.
Сейчас программа охватывает более 400 тысяч детей ВПЛ по всей Украине, что делает ее одной из крупнейших по масштабам социальных инициатив в 2026 году.
После принятия соответствующего постановления семьям необходимо будет повторно подать документы для получения выплат. Это связано с изменениями места жительства части переселенцев, выездом за границу, возвращением на временно оккупированные территории и необходимостью актуализации государственных реестров для корректного начисления помощи.
Дополнительно государство повысило предельный доход для получения выплат ВПЛ с 9444 грн до 10 380 грн, что позволит включить в программу пенсионеров, малообеспеченные семьи и семьи, которые ранее потеряли право на помощь из-за формальных ограничений.
Таким образом, программа помощи малообеспеченным семьям и детям ВПЛ в 2026 году расширяется и становится более доступной для значительно большего количества украинских семей, нуждающихся в государственной поддержке.
Что известно о помощи малообеспеченным семьям в марте
В 2026 году выплаты помощи малообеспеченным семьям в Украине рассчитываются на основе прожиточного минимума.
Размеры базовых показателей составляют:
- для детей до 6 лет – 2817 грн;
- для детей от 6 до 18 лет – 3512 грн;
- для трудоспособных лиц – 3328 грн.
С 1 января 2026 года система социальной поддержки переходит в новый формат. Социальная помощь малообеспеченным семьям интегрируется в базовую социальную помощь, что меняет не только механизм выплат, но и сам принцип их расчета.
Теперь размер помощи будет определяться как разница между базовой величиной на семью и ее среднемесячным доходом. Правительство установило базовую величину на уровне 4500 грн.
Что подпадает под новую систему базовой соцпомощи:
- социальная помощь малообеспеченным семьям;
- помощь на детей одиноким матерям;
- пособие на детей из многодетных семей;
- временная государственная помощь детям, родители которых не платят алименты, не имеют возможности содержать ребенка или место их проживания неизвестно;
- социальная помощь лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью.
Как рассчитать базовую социальную помощь:
Отмечается, что базовая сумма 4500 грн будет применяться:
- к первому члену семьи, подающему заявление;
- к каждому ребенку в возрасте до 18 лет;
- к лицам с инвалидностью I или II группы.
Для других членов семьи будет использоваться коэффициент 70% от базовой суммы, то есть 3150 грн.
Таким образом, базовая социальная помощь в 2026 году становится единственным механизмом поддержки малообеспеченных семей, что позволяет унифицировать выплаты, упростить систему начисления и сделать социальную помощь более адресной и справедливой в зависимости от реального дохода семьи.
Как оформить помощь малообеспеченным семьям с 1 марта 2026 года
Помощь малообеспеченным семьям с 1 марта 2026 года можно будет оформить как онлайн, так и офлайн, выбрав удобный формат подачи документов.
Онлайн-оформление помощи
Дистанционно:
- через приложение Дія:
- раздел Сервисы – Помощь от государства – Базовая социальная помощь – Получить помощь;
- через портал или мобильное приложение Пенсионного фонда Украины.
Такой формат позволяет быстро подать документы и получить помощь малообеспеченным семьям без посещения учреждений и очередей.
Офлайн-оформление помощи
Такое заявление можно подать:
- в ЦНАП;
- в сервисном центре Пенсионного фонда Украины;
- через уполномоченных лиц местных советов;
- почтовым отправлением по адресу Пенсионного фонда Украины.
Кому не будут назначать помощь малообеспеченным семьям в марте 2026
Выплаты не будут предоставляться семьям, в которых:
- есть трудоспособные члены семьи (от 18 лет), которые более трех месяцев не работают, не учатся, не служат, не ведут предпринимательскую деятельность и не состоят на учете в центре занятости;
- в течение года совершена покупка на сумму более 100 тыс. грн (кроме расходов на лечение, образование и оплату коммунальных услуг);
- на банковских счетах или в облигациях хранится более 100 тыс. грн;
- в собственности имеется второе жилье (за исключением жилья в зоне боевых действий или разрушенного из-за войны);
- имеется более одного автомобиля возрастом до 15 лет (кроме мопеда или прицепа).
Ранее сообщалось, что в государственном бюджете на 2026 год на социальную сферу предусмотрено 467,1 млрд грн, что на 45,3 млрд грн больше, чем в 2025 году. Это создает финансовую основу для реализации новой модели базовой социальной помощи и расширения программ поддержки малообеспеченных семей.