По состоянию на конец прошедших суток на фронте произошло 201 боевое столкновение. Противник нанес один ракетный удар с применением одной ракеты и 51 авиационный удар, сбросил 156 управляемых авиабомб. Кроме того, враг применил 3191 дрон-камикадзе и осуществил 2076 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 19 февраля 2026 года

Сейчас смотрят

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.