События ночи 19 февраля: обстрел Лозовой и Херсона и атака дронов на нефтебазу в РФ
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 237 боевых столкновений.
Подробнее об основных событиях ночи читайте в подборке от Фактов ICTV.
Обстрел Лозовой
Вчера вечером, 18 февраля, Россия атаковала Лозовую в Харьковской области. По словам городского главы Лозовой Сергея Зеленского, в результате вражеских обстрелов обесточена крупнейшая котельная города, которая обеспечивает теплом почти 16 тыс. абонентов.
Обстрел Херсона
Около 04:00 российские оккупанты нанесли несколько мощных ударов по жилым кварталам Центрального района Херсона, сообщил глава Херсонской МВА Ярослав Шанько.
Один из снарядов попал в дорожное покрытие. Свидетели рассказывают о мощной взрывной волне, которая сносила все внутри домов. В результате еще одного попадания повреждено хозяйственное сооружение.
Информации о погибших и раненых не поступало.
Отключение электричества в Кировоградской области
Из-за сложных погодных условий в Кировоградской области без света остались 11 населенных пунктов и еще два — частично. Энергетики приступают к восстановительным работам, чтобы как можно быстрее вернуть людям свет, подчеркнул глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.
Атака на нефтебазу в Псковской области
Ночью 19 февраля в городе Великие Луки Псковской области РФ прогремели взрывы — ударные дроны атаковали местную нефтебазу.
По данным телеграм-канала ASTRA, на нефтебазе установили защитную сетку. Однако дроны ее пробили и попали в цистерны с горючей смесью.
Великолукская нефтебаза принадлежит компании ООО Псковнефтепродукт. На нефтебазе хранятся нефтепродукты (дизельное топливо, бензин и другие виды нефтепродуктов) для дальнейшей отгрузки и распределения по сетям АЗС и транспортных компаний.
ВСУ уменьшили серую зону на Юге
Силы обороны провели контратаки, уменьшив серую зону возле населенных пунктов Вишневое, Вербовое и Терновое. Украинские военные отбросили российские группы закрепления.
За прошедшие сутки на Гуляйпольском и Александровском направлениях зафиксировали 27 разведывательно-поисковых и штурмовых действий, часть из которых контратакующие. ВСУ не дают врагу зайти в определенные зоны. Это спланированный комплекс мер: и беспилотники, и артиллерия, и РЭБ работают над тем, чтобы остановить врага и отбросить его на некоторых направлениях, сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1457-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.