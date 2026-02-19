За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 237 боевых столкновений.

Обстрел Лозовой

Вчера вечером, 18 февраля, Россия атаковала Лозовую в Харьковской области. По словам городского главы Лозовой Сергея Зеленского, в результате вражеских обстрелов обесточена крупнейшая котельная города, которая обеспечивает теплом почти 16 тыс. абонентов.

Обстрел Херсона

Около 04:00 российские оккупанты нанесли несколько мощных ударов по жилым кварталам Центрального района Херсона, сообщил глава Херсонской МВА Ярослав Шанько.

Один из снарядов попал в дорожное покрытие. Свидетели рассказывают о мощной взрывной волне, которая сносила все внутри домов. В результате еще одного попадания повреждено хозяйственное сооружение.

Информации о погибших и раненых не поступало.

Отключение электричества в Кировоградской области

Из-за сложных погодных условий в Кировоградской области без света остались 11 населенных пунктов и еще два — частично. Энергетики приступают к восстановительным работам, чтобы как можно быстрее вернуть людям свет, подчеркнул глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

Атака на нефтебазу в Псковской области

Ночью 19 февраля в городе Великие Луки Псковской области РФ прогремели взрывы — ударные дроны атаковали местную нефтебазу.

По данным телеграм-канала ASTRA, на нефтебазе установили защитную сетку. Однако дроны ее пробили и попали в цистерны с горючей смесью.

Великолукская нефтебаза принадлежит компании ООО Псковнефтепродукт. На нефтебазе хранятся нефтепродукты (дизельное топливо, бензин и другие виды нефтепродуктов) для дальнейшей отгрузки и распределения по сетям АЗС и транспортных компаний.

ВСУ уменьшили серую зону на Юге

Силы обороны провели контратаки, уменьшив серую зону возле населенных пунктов Вишневое, Вербовое и Терновое. Украинские военные отбросили российские группы закрепления.

За прошедшие сутки на Гуляйпольском и Александровском направлениях зафиксировали 27 разведывательно-поисковых и штурмовых действий, часть из которых контратакующие. ВСУ не дают врагу зайти в определенные зоны. Это спланированный комплекс мер: и беспилотники, и артиллерия, и РЭБ работают над тем, чтобы остановить врага и отбросить его на некоторых направлениях, сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1457-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

