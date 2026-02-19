В ночь на 19 февраля (с 18:00 18 февраля) российский враг атаковал территорию Украины 37 ударными дронами типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Около 20 единиц — это Шахеды.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Атака дронов на Украину 19 февраля

Враг запускал дроны из направлений: Брянска, Курска и временно оккупированной территории Донецка.

Сейчас смотрят

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито и подавлено 29 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас на севере, юге и востоке Украины.

Зафиксировано попадание ударных дронов в четырех локациях.

Военные предупреждают, что в воздушном пространстве Украины фиксируется еще несколько вражеских БПЛА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1457-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Повітряні сили ЗСУ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.