РФ атаковала Украину 37 дронами: сколько целей сбила ПВО
- Запуски осуществлялись из Брянской, Курской областей РФ и временно оккупированной территории Донецкой области.
- Силы обороны сбили или подавили 29 вражеских БПЛА.
В ночь на 19 февраля (с 18:00 18 февраля) российский враг атаковал территорию Украины 37 ударными дронами типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Около 20 единиц — это Шахеды.
Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.
Атака дронов на Украину 19 февраля
Враг запускал дроны из направлений: Брянска, Курска и временно оккупированной территории Донецка.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито и подавлено 29 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас на севере, юге и востоке Украины.
Зафиксировано попадание ударных дронов в четырех локациях.
Военные предупреждают, что в воздушном пространстве Украины фиксируется еще несколько вражеских БПЛА.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1457-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.