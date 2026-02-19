Марта Бондаренко, редактор ленты
3 мин.
Потери РФ на 19 февраля: ВСУ уничтожили 830 оккупантов и более 20 артсистем
За прошедшие сутки Силы обороны Украины на фронте ликвидировали не менее 830 российских оккупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Потери врага в войне на 19 февраля 2026 года
- личного состава – около 1 256 910 (+830) человек,
- танков – 11 682 (+1) ед.,
- боевых бронированных машин – 24 054 (+3) ед.,
- артиллерийских систем – 37 384 (+21) ед.,
- реактивных систем залпового огня – 1 649 (+1) ед.,
- средств противовоздушной обороны – 1 302 (+0) ед.,
- самолетов – 435 (+0) ед.,
- вертолетов – 347 (+0) ед.,
- беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня – 138 330 (+406) ед.,
- крылатых ракет – 4 314 (+0) ед.,
- кораблей и катеров – 29 (+0) ед.,
- подводных лодок – 2 (+0) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 79 036 (+117) ед.,
- специальной техники – 4 072 (+1) ед.
В ночь на 19 февраля (с 18:00 18 февраля) российский враг атаковал территорию Украины 37 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Противовоздушной обороной сбито и подавлено 29 вражеских БПЛА.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1457-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
