За прошедшие сутки Силы обороны Украины на фронте ликвидировали не менее 830 российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери врага в войне на 19 февраля 2026 года

личного состава – около 1 256 910 (+830) человек,

танков – 11 682 (+1) ед.,

боевых бронированных машин – 24 054 (+3) ед.,

артиллерийских систем – 37 384 (+21) ед.,

реактивных систем залпового огня – 1 649 (+1) ед.,

средств противовоздушной обороны – 1 302 (+0) ед.,

самолетов – 435 (+0) ед.,

вертолетов – 347 (+0) ед.,

беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня – 138 330 (+406) ед.,

крылатых ракет – 4 314 (+0) ед.,

кораблей и катеров – 29 (+0) ед.,

подводных лодок – 2 (+0) ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 79 036 (+117) ед.,

специальной техники – 4 072 (+1) ед.

В ночь на 19 февраля (с 18:00 18 февраля) российский враг атаковал территорию Украины 37 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Противовоздушной обороной сбито и подавлено 29 вражеских БПЛА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1457-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

