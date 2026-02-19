Украинские военные осуществляют контратаки и ведут штурмовые действия на Александровском направлении с целью недопущения продвижения российских оккупационных войск в направлении Днепропетровской области.

Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире телемарафона Єдині новини 19 февраля.

ВСУ сдерживают продвижение врага в сторону Днепропетровщины

По его словам, за прошедшие сутки на Александровском направлении произошло 10 боевых столкновений.

— Ситуация там довольно сложная, но Силы обороны Украины уничтожают врага, пытаются не дать ему продвинуться в сторону Днепропетровской области, в сторону населенного пункта Покровское, — рассказал Волошин.

Спикер отметил, что армия РФ сохраняет активность на этом участке фронта, несмотря на действия украинских военных.

— Там мы продолжаем проводить контратакующие и штурмовые действия, поэтому врагу там сейчас не сладко, но он не прекращает своей активности, — добавил он.

18 февраля аналитический проект DeepState сообщил, что Силы обороны Украины оттеснили российские войска вблизи Вишневого, Вербового и Тернового в Днепропетровской области.

Ранее Силы обороны информировали об успешных контратаках у административной границы Запорожской и Днепропетровской областей.

8 февраля стало известно об освобождении поселка Терноватое от российских войск и проведении зачистки села Придорожное в Запорожской области.

11 февраля ВСУ проинформировали о проведении зачистки села Косовцево в Запорожской области.

