Остановить продвижение РФ на Днепропетровщину: ВСУ проводят контратаки
- ВСУ проводят контратаки и штурмовые действия на Александровском направлении, чтобы не допустить продвижения РФ в Днепропетровскую область.
- За прошедшие сутки на этом направлении произошло 10 боевых столкновений, сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.
Украинские военные осуществляют контратаки и ведут штурмовые действия на Александровском направлении с целью недопущения продвижения российских оккупационных войск в направлении Днепропетровской области.
Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире телемарафона Єдині новини 19 февраля.
ВСУ сдерживают продвижение врага в сторону Днепропетровщины
По его словам, за прошедшие сутки на Александровском направлении произошло 10 боевых столкновений.
— Ситуация там довольно сложная, но Силы обороны Украины уничтожают врага, пытаются не дать ему продвинуться в сторону Днепропетровской области, в сторону населенного пункта Покровское, — рассказал Волошин.
Спикер отметил, что армия РФ сохраняет активность на этом участке фронта, несмотря на действия украинских военных.
— Там мы продолжаем проводить контратакующие и штурмовые действия, поэтому врагу там сейчас не сладко, но он не прекращает своей активности, — добавил он.
18 февраля аналитический проект DeepState сообщил, что Силы обороны Украины оттеснили российские войска вблизи Вишневого, Вербового и Тернового в Днепропетровской области.
Ранее Силы обороны информировали об успешных контратаках у административной границы Запорожской и Днепропетровской областей.
8 февраля стало известно об освобождении поселка Терноватое от российских войск и проведении зачистки села Придорожное в Запорожской области.
11 февраля ВСУ проинформировали о проведении зачистки села Косовцево в Запорожской области.