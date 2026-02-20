Главного психиатра Вооруженных сил уведомили о новых подозрениях в преступной деятельности. Речь идет о почти $1 млн теневых доходов, которые он оформил через недвижимость и премиум-авто на родственников.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Подозрение главному психиатру ВСУ

Отмечается, что чиновник, который одновременно является начальником психиатрической клиники, получил почти $1 млн теневой прибыли и легализовал ее через:

Сейчас смотрят

квартиру в новостройке на побережье Одессы, оформленную на собственную дочь;

коттедж под Киевом, который записал на своего пасынка;

три автомобиля марки БМВ (в частности модели Х3, Х5, Х7) 2022, 2023 и 2024 годов выпуска – оформил на своих детей.

Отмечается, что следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении в отмывании имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины).

За это ему грозит до 12 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в январе 2025 года фигуранта этого дела уличили в незаконном обогащении и декларировании недостоверных сведений.

21 января СБУ задержала главного психиатра ВСУ Олега Друзя, который также был заместителем руководителя Центральной ВЛК и решал вопросы о пригодности военных к прохождению службы.

По данным следствия, с начала полномасштабной войны психиатр получил необоснованных активов на сумму более $1 млн, которые он не указывал в декларации, а оформил на членов семьи и посторонних лиц.

На следующий день Шевченковский райсуд Киева избрал Олегу Друзю меру пресечения в виде ареста на 60 дней (до 20 марта) с залогом в размере 49 млн грн. В то же время он будет находиться под стражей в лечебном учреждении до улучшения состояния его здоровья.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.