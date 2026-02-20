Графики отключения света 21 февраля будут применены в большинстве регионов
В субботу графики почасовых отключений для бытовых потребителей и графики ограничения мощности для предприятий будут введены в большинстве регионов Украины.
Графики отключения света по всей Украине
— Завтра, 21 февраля, в большинстве регионов Украины в течение суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей, — говорится в сообщении Укренерго.
Причиной введения ограничительных мер являются последствия ракетных и дронных атак России на энергетические объекты.
Ситуация в энергосистеме может меняться. Время и объем отключений по вашему адресу можно узнать на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине будет создан координационный центр для работы с общинами.
Опыт тех общин, которые прошли эту зиму с наименьшими потерями для инфраструктуры, будет использоваться по всей Украине.
19 февраля после селектора по ситуации в регионах с электричеством и теплоснабжением президент сообщил, что в Украине будет сформирован план перестройки и обновления энергообеспечения на следующий отопительный сезон.