По состоянию на конец прошедших суток на фронте произошло 200 боевых столкновений.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Противник нанес один ракетный удар, применил одну ракету, осуществил 51 авиационный удар, сбросил 171 управляемую авиабомбу.

Сейчас смотрят

Кроме того, применил 1737 дронов-камикадзе и осуществил 1665 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 20 февраля 2026

Полномасштабная война в Украине длится уже 1458-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.