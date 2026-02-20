В Украине с начала полномасштабной войны погибли более 5 тыс. женщин и девочек, еще 14 тыс. были ранены.

Отчет ООН о смертности среди женщин и девушек за время войны

В докладе Организации Объединенных Наций “Влияние сокращения иностранной помощи на права женщин и женские организации в Украине” говорится, что с начала полномасштабной войны в Украине погибли более 5 000 женщин и девочек, еще 14 000 были ранены.

Кроме того, организации, занимающиеся защитой прав женщин и возглавляемые женщинами, предупреждают, что в 2026 году из-за кризиса финансирование будут вынуждены прекратить предоставлять услуги по меньшей мере 63 тыс. женщинам и девочкам, которые нуждаются в этом.

В первую очередь пострадают женщины и девочки в прифронтовых районах и отдаленных населенных пунктах, пожилые дамы, женщины и девочки с инвалидностью.

Из-за сокращения финансирования организации, оказывающих гуманитарную помощь женщинам, прогнозируют, что могут еще проработать не более полугода. Согласно прогнозам, к концу 2026 года женские организации в Украине потеряют не менее $52,9 млн.

– Хотя ООН-Женщины продолжает сотрудничать с женскими организациями в Украине и инвестировать в них, необходимо более стабильное финансирование, чтобы они могли продолжать предоставлять необходимые услуги, – сказала исполнительный директор ООН-Женщины Сима Бахус.

