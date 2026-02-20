Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.
Потери врага на 20 февраля: ВСУ уничтожили 970 оккупантов и два танка
За прошедшие сутки Силы обороны Украины на фронте ликвидировали не менее 970 российских оккупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Потери врага в войне на 20 февраля 2026 года
- личного состава – около 1 257 880 (+970) человек,
- танков – 11 684 (+2) ед.,
- боевых бронированных машин – 24 060 (+6) ед.,
- артиллерийских систем – 37 387 (+3) ед.,
- реактивных систем залпового огня – 1 649 ед.,
- средств противовоздушной обороны – 1 303 (+1) ед.,
- самолетов – 435 ед.,
- вертолетов – 347 ед.,
- беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня – 138 881 (+551) ед.,
- крылатых ракет – 4 314 ед.,
- кораблей и катеров – 29 ед.,
- подводных лодок – 2 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 79 112 (+76) ед.,
- специальной техники – 4 073 (+1) ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1458-е сутки.
Сейчас смотрят
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.