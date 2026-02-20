За прошедшие сутки Силы обороны Украины на фронте ликвидировали не менее 970 российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери врага в войне на 20 февраля 2026 года

личного состава – около 1 257 880 (+970) человек,

танков – 11 684 (+2) ед.,

боевых бронированных машин – 24 060 (+6) ед.,

артиллерийских систем – 37 387 (+3) ед.,

реактивных систем залпового огня – 1 649 ед.,

средств противовоздушной обороны – 1 303 (+1) ед.,

самолетов – 435 ед.,

вертолетов – 347 ед.,

беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня – 138 881 (+551) ед.,

крылатых ракет – 4 314 ед.,

кораблей и катеров – 29 ед.,

подводных лодок – 2 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 79 112 (+76) ед.,

специальной техники – 4 073 (+1) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1458-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

