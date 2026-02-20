Украинские военные нанесли удары по ряду пунктов управления, складов и районов сосредоточения живой силы российской армии на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской областей и Крыма.

Об этом сообщили Силы обороны Украины.

Удары Сил обороны по объектам оккупантов на ВОТ: что известно

В рамках планомерных мероприятий по снижению наступательного потенциала российского агрессора украинские воины нанесли точечные удары по критически важным объектам врага.

На временно оккупированных территориях Запорожской области под удар попали пункт управления беспилотниками в районе Златополя, склад материально-технических средств вблизи Богдановки и ремонтная база оккупантов в районе Розовки.

Также Силы обороны наносили удары по району сосредоточения живой силы противника вблизи Степногорска.

На временно оккупированной Херсонщине в районе Любимовки и на Тендровской косе был поражен командно-наблюдательный пункт и места скопления живой силы агрессора.

Кроме того, украинские военные поразили два склада материально-технических средств противника: один — в районе Лобаново на территории временно оккупированного Крыма, другой — в районе Можняковки на временно оккупированной Луганщине.

Потери врага и масштабы нанесенного ущерба в настоящее время уточняются.

