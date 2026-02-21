Генштаб подтвердил, что подразделения Ракетных войск и артиллерии ВСУ в ночь на 21 февраля поразили крылатыми ракетами FP-5 Фламинго Воткинский завод в городе Воткинск в России.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как ракета Фламинго поразила Воткинский завод РФ

Отмечается, что на территории Воткинского завода в РФ зафиксирован пожар. Все результаты украинской атаки на завод в городе Воткинск уточняются.

Ось невеличке відео. Без контексту. Контекст — згодом) pic.twitter.com/h9p3WfqVMr — Denys Shtilierman (@DenShtilierman) February 20, 2026

В Генштабе добавили, что на Воткинском заводе производят:

межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) РС-24 Ярс, Ярс-С, Ярс-М;

баллистические ракеты ЗМ-30 (Р-30) Булава для подводных лодок проекта 955А Борей-А;

баллистические ракеты типа 9М723-1 для ОТРК Искандер-М и 9-С-7760 для авиационного ракетного комплекса Кинжал.

Также, по предварительной информации, подразделения Сил обороны поразили Нефтегорский газоперерабатывающий завод в Самарской области РФ, задействованный в обеспечении потребностей российской оккупационной армии.

– На территории предприятия зафиксирован пожар. Масштабы уточняются, – уточнили в ведомстве.

В то же время на временно оккупированной территории Донецкой области удалось поразить склад горюче-смазочных материалов противника (г. Донецк) и мастерскую по производству и обслуживанию БПЛА (в районе н.п. Новая Каракуба).

А в н.п. Пологи (ТОТ Запорожской области) Силы обороны нанесли удар по складу материально-технических средств оккупантов.

Отмечается, что потери противника и окончательные масштабы нанесенного ущерба уточняются.

– Силы обороны Украины последовательно снижают логистические и производственные возможности агрессора, лишая его ресурсов для продолжения войны, – подытожил Генштаб.

Напомним, на Запорожье украинские дроны уничтожили одну из самых мощных РСЗО Торнадо-С.

Ранее стало известно, что в РФ горел завод по производству Искандеров, сообщалось о закрытии аэропорта в Ижевске из-за БПЛА.

