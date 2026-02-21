Разведка США считает, что Китай разрабатывает новое поколение ядерного оружия. В течение последних лет Китай мог провести как минимум одно скрытое испытание с целью трансформации своего ядерного арсенала в самый технологичный в мире.

Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

Китай разрабатывает новое поколение ядерного оружия

Оценка США относительно намерения Китая радикально усовершенствовать свое ядерное оружие подпитывает дискуссию внутри разведывательного сообщества и за его пределами о том, произошли ли изменения в намерениях Пекина в отношении ядерной стратегии.

Инвестиции в ядерный арсенал приближают Китай к статусу равного России и США и могут обеспечить технические возможности, которых пока не имеет ни одна из двух доминирующих ядерных держав.

Китай тайно провел взрывное ядерное испытание в июне 2020 года на северо-западе страны, несмотря на добровольный мораторий на такую деятельность, действующий с 1996 года.

По информации источников, Китай планировал подобные действия в будущем.

Доказательства, собранные в рамках изучения событий июня 2020 года, привели американских чиновников к выводу, что испытание было обусловлено стремлением Китая создать ядерное оружие нового поколения, отметили осведомленные источники.

Речь идет о разработке дополнительных систем вооружения, способных доставлять несколько миниатюрных ядерных боеголовок с одной ракеты.

Китай также может разрабатывать тактическое ядерное оружие малой мощности, которое можно было бы развернуть против целей ближе к собственной территории.

Оно может быть использовано в сценариях, когда Пекин отвечает на потенциальную защиту Тайваня со стороны США, добавили источники.

Ранее представители разведки сообщали, что Китай активно расширяет свои ядерные объекты. Аналитики подозревали, что страна может разрабатывать новые технологии.

Теперь чиновники США считают, что существуют веские доказательства в поддержку этой версии, отчасти из-за того, что стало известно об испытаниях 2020 года.

Китай обладает ядерным арсеналом с 1964 года. Он производил боеголовки быстрее, чем любая другая страна мира, хотя размер его арсенала значительно уступает России и США, которые по-прежнему владеют львиной долей мирового ядерного оружия.

