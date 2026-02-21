Министр обороны Михаил Федоров во время видеоконференции в формате Е5 с участием представителей Франции, Германии, Италии, Польши и Великобритании призвал нарастить совместные возможности в сфере разработки и производства средств противодействия баллистическим ракетам.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Федоров призвал Европу усилить защиту от баллистики

Участники конференции обсудили приоритеты усиления противоракетной обороны.

Федоров заявил, что европейская оборонная промышленность должна срочно нарастить производственные возможности в сфере средств противодействия баллистическим ракетам, поскольку нынешние объемы производства остаются критически низкими.

Министр предложил начать совместные проекты с европейскими странами для разработки и производства решений против баллистики. Он добавил, что Украина уже реализует собственные инициативы в этой сфере.

Федоров подчеркнул необходимость продолжения финансирования программы PURL, которая, по его словам, является ключевым механизмом получения ракет PAC-3 для систем Patriot.

Он поблагодарил партнеров за конкретные решения, которые они приняли во время заседания в формате Рамштайн.

Глава Минобороны выразил благодарность министру обороны Германии Борису Писториусу за инициативу по дополнительным поставкам ракет PAC-3. Он сообщил, что Украина уже начала получать ракеты в рамках этих договоренностей.

— Быстрая реализация договоренностей в течение нескольких часов – это пример того, как мы должны работать, – подчеркнул Федоров.

Он также сообщил, что Украина готовит предложения по усилению экономического давления на Россию. Речь идет об асимметричных мерах против российского теневого флота.

Для реализации этих мер Украина рассчитывает на лидерство европейских стран.

Министр подчеркнул важность быстрого и гибкого использования кредита ЕС на оборону Украины. По словам Федорова, эти средства должны работать для достижения главной цели – успешного завершения войны для Украины.

В конференции приняли участие вице-премьер-министр – министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, министр обороны Германии Борис Писториус, министр Вооруженных сил Франции Катрин Вотрен, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринская.

