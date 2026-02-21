Украинская сторона продолжает работать над тем, чтобы новый раунд переговоров ускорил наступление мира. На следующей неделе запланированы встречи с европейскими партнерами.

Об этом в субботу, 21 февраля, заявил президент Владимир Зеленский.

Зеленский о результативности переговоров

— Продолжаем каждый день работать специально, чтобы следующий раунд переговоров мог принести результаты для Украины, принести результаты для мира. Украина точно сделает для этого все необходимое и препятствием для мира точно не будет, — сказал глава государства.

Он отметил, что во время встречи в Женеве американская сторона увидела, что именно в россиянах причина отсутствия значимых результатов.

Сейчас смотрят

— И следующую встречу нужно сделать непустой, и это возможно, — подчеркнул глава государства.

Президент добавил, что подготовку переговоров обсудил сегодня с министром обороны Рустемом Умеровым.

— Я благодарен всем, кто реально готов помочь и поддерживает нас — кто поддерживает наше государство. И уже запланированы также мои встречи на следующей неделе с европейскими партнерами. Мы будем детально координироваться, чтобы Европа была во всех процессах и становилась только сильнее, — отметил Зеленский.

Он поручил Умерову больше работать с партнерами на Ближнем Востоке и в Турции, чтобы они чувствовали вовлеченность и могли оказывать большую помощь.

Президент отметил, что в мире многие поддерживают Украину, и часто именно украинские предложения становятся основой санкционных инициатив партнеров.

— Мы очень рассчитываем, в частности, что и следующий санкционный пакет Евросоюза будет учитывать то, что нужно для реального давления на Россию за эту войну — для реального ограничения возможности России воевать, — сказал глава государства.

Зеленский уточнил, что речь идет также о запрете морских сервисов для судов, которые использует Россия.

— Стоит к этому прийти Европе. И это то, что могло бы стать значительным стимулом от Европы для России все-таки перейти от войны к дипломатии, к настоящей дипломатии. Войну надо заканчивать, — подытожил президент.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.