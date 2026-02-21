Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против 225 капитанов судов российского теневого флота, которые экспортируют нефтепродукты.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента Украины.

Санкции против теневого флота

Среди 225 капитанов судов теневого флота РФ есть граждане 11 стран, в частности России, Индии и Филиппин. Против большей части танкеров, а именно 188, уже введены санкции Евросоюза, США, Великобритании, Швейцарии, Канады, Австралии и Новой Зеландии

Уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк подчеркнул, что транспортировка российской нефти является прямым финансированием войны.

Санкции против ВПК России

Во второй санкционный пакет включены 46 россиян, два гражданина Ирана и 44 российские компании, привлеченные к работе российского военно-промышленного комплекса (ВПК).

Среди подсанкционных лиц и компаний есть те, которые поставляют, разрабатывают, производят и ремонтируют технику, средства радиоэлектронной борьбы и запчасти для нужд российской армии. Данная продукция используется для производства баллистических и крылатых ракет, ударных и разведывательных дронов, стрелкового оружия и боеприпасов.

Двое граждан Ирана, указанных в санкционном пакете, поставляют россиянам авиационные запчасти и компоненты. Это происходило в интересах Иранской авиастроительной промышленной корпорации, которая является партнером россиян в производстве Шахедов. Против корпорации уже введены санкции Украины, США, Швейцарии и Новой Зеландии.

Ранее президент США Дональд Трамп продлил на год действие режима чрезвычайного положения, включающего ряд санкций против России.

Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Великобритания и страны Балтии и Северной Европы обсуждают возможность задержания судов теневого флота РФ.

В январе 2026 года Группа из 14 европейских стран обнародовала открытое предупреждение танкерам так называемого теневого флота России, работающим в Балтийском и Северном морях.

Источник : Офис президента

