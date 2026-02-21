Графики отключения света 22 февраля будут действовать в большинстве регионов Украины
В воскресенье в большинстве областей Украины будут введены графики отключений электроэнергии для потребителей и графики ограничения мощности для производств.
Об этом сообщает Укрэнерго.
Графики отключения света по всей Украине
— Завтра, 22 февраля, в большинстве регионов Украины в течение суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей, — говорится в сообщении.
Причина введения ограничений – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему Украины.
Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.
Напомним, министр энергетики Денис Шмыгаль рассказал, что во время заседания Международного энергетического агентства украинская делегация договорилась о финансовой и технической поддержке энергетики.
Речь идет о грантах и взносах на сумму более €600 млн, оборудовании из шести европейских ТЭЦ и ТЭС для быстрого восстановления работы станций и тепла для украинцев.
Кроме того, Украина подписала Дорожную карту с Францией в сфере гражданской ядерной энергетики и меморандум с Канадой о сотрудничестве в сфере энергетики.