В воскресенье в большинстве областей Украины будут введены графики отключений электроэнергии для потребителей и графики ограничения мощности для производств.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Графики отключения света по всей Украине

— Завтра, 22 февраля, в большинстве регионов Украины в течение суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей, — говорится в сообщении.

Причина введения ограничений – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему Украины.

Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

Напомним, министр энергетики Денис Шмыгаль рассказал, что во время заседания Международного энергетического агентства украинская делегация договорилась о финансовой и технической поддержке энергетики.

Речь идет о грантах и взносах на сумму более €600 млн, оборудовании из шести европейских ТЭЦ и ТЭС для быстрого восстановления работы станций и тепла для украинцев.

Кроме того, Украина подписала Дорожную карту с Францией в сфере гражданской ядерной энергетики и меморандум с Канадой о сотрудничестве в сфере энергетики.

