В сети обнародовали видеозапись, на которой можно увидеть момент закладки взрывчатки во Львове перед терактом.

Соответствующую видеозапись опубликовала Национальная полиция Украины.

Теракт во Львове: момент закладки взрывчатки на видео

По информации Нацполиции, правоохранители задержали женщину, устроившую теракт во Львове, в результате которого погибла 23-летняя патрульная и пострадали еще 25 человек.

Сейчас смотрят

Среди них – 11 человек госпитализированы, в частности, шестеро правоохранителей находятся в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, во Львове сдетонировали самодельные взрывные устройства, заложенные в мусорные баки. Этот момент попал на запись камер видеонаблюдения.

Как утверждают в Нацполиции, подозреваемая – это 33-летняя жительница Ровенской области. Ее задержали полицейские вместе с пограничниками седьмого пограничного Карпатского отряда в Старом Самборе.

В Нацполиции рассказали, что женщина изготовила самодельные взрывные устройства и установила их в заранее определенных местах по указанию так называемого куратора российских спецслужб.

В настоящее время продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, которое осуществляет Служба безопасности Украины. Санкция самой тяжелой статьи предусматривает пожизненное тюремное заключение.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.