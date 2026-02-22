Татьяна Забожко, выпускающий редактор
Потери РФ на 22 февраля: уничтожено 890 оккупантов, 1 705 БпЛА и 205 единиц автотехники
Потери РФ на 22 февраля 2026 года – сводка Генштаба ВСУ.
Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 890 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 460-е сутки полномасштабной войны превысили 1,259 млн.
Потери РФ на 22 февраля 2026 года
- личного состава / personnel – около 1 259 780 (+890) человек / persons
- танков / tanks – 11 694 (+9) ед.
- боевых бронированных машин / armored combat vehicles – 24 069 (+6) ед.
- артиллерийских систем / artillery systems – 37 470 (+41) ед.
- РСЗО / MLRS – 1 652 (+1) ед.
- средства ПВО / air defense systems – 1 303 (+0) ед.
- самолетов / aircraft – 435 (+0) ед.
- вертолетов / helicopters – 348 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня / operational-tactical UAVs – 142 113 (+1 705) ед.
- крылатые ракеты / cruise missiles – 4 314 (+0) ед.
- корабли / катера / ships / boats – 29 (+0) ед.
- подводные лодки / submarines – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны / automotive and fuel tanks – 79 500 (+205) ед.
- специальная техника / special equipment – 4 073 (+0) ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 460-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
