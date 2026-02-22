Мы рекомендуем

Мобилизация с 1 марта: изменения в Резерв+, учет и контроль

Индексация пенсий с 1 марта 2026 года: на сколько вырастут выплаты

Гераскевич после дисквалификации на Олимпиаде-2026 анонсировал новый проект: в чем суть

МИД требует извинений от МОК за россиянку, которая несла табличку Украина на Олимпиаде

Выезд мужчин за границу с 1 марта 2026: правила, исключения и документы