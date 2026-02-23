За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 112 боевых столкновений.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

По уточненной информации, противник нанес один ракетный удар, применил 50 ракет, провел 66 авиационных ударов, сбросил 152 управляемые авиабомбы.

Кроме того, применил 3900 дронов-камикадзе и осуществил 2313 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 23 февраля 2026

Полномасштабная война в Украине длится уже 1461-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

