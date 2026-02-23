Потери врага на 23 февраля 2026 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 720 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 461-ю сутки полномасштабной войны превысили 1,260 млн.

  • личного состава – около 1 260 500 (+720);
  • танков – 11 696 (+2);
  • боевых бронированных машин – 24 082 (+13);
  • артиллерийских систем – 37 510 (+40);
  • реактивных систем залпового огня – 1 654 (+2);
  • средств противовоздушной обороны – 1 304 (+1);
  • самолетов – 435;
  • вертолетов – 348;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 143 878 (+1 765);
  • крылатых ракет – 4 347 (+33);
  • кораблей (катеров) – 29;
  • подводных лодок – 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 79 636 (+136);
  • специальной техники – 4 073.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1461-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

