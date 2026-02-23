Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.
Потери врага на 23 февраля: уничтожено 720 оккупантов и 40 артсистем
Потери врага на 23 февраля 2026 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 720 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 461-ю сутки полномасштабной войны превысили 1,260 млн.
Сейчас смотрят
Потери врага на 22 февраля 2026 года
- личного состава – около 1 260 500 (+720);
- танков – 11 696 (+2);
- боевых бронированных машин – 24 082 (+13);
- артиллерийских систем – 37 510 (+40);
- реактивных систем залпового огня – 1 654 (+2);
- средств противовоздушной обороны – 1 304 (+1);
- самолетов – 435;
- вертолетов – 348;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 143 878 (+1 765);
- крылатых ракет – 4 347 (+33);
- кораблей (катеров) – 29;
- подводных лодок – 2;
- автомобильной техники и автоцистерн – 79 636 (+136);
- специальной техники – 4 073.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1461-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.