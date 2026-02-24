Ровно четыре года назад российский диктатор Владимир Путин планировал захватить Киев за три дня, однако Украина выстояла, сохранила независимость и не позволила России достичь своих целей в войне.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в обращении по случаю четвертой годовщины начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2026 года.

Зеленский о 4 годах войны

Президент напомнил, что ровно четыре года назад Россия планировала захватить Киев в течение трех дней.

По его словам, сегодня эта фраза стала символом провала планов Кремля и масштаба украинского сопротивления.

– Сегодня ровно четыре года, как Путин берет Киев за три дня. И это очень много говорит о нашем сопротивлении и о том, как борется Украина все это время, – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что за этими годами стоят миллионы украинцев, их смелость, выдержка, ежедневный тяжелый труд и путь, который страна проходит с 24 февраля 2022 года.

Глава государства отметил, что в первые дни полномасштабного вторжения украинцы сделали сознательный выбор – не капитулировать, а сопротивляться.

По его словам, вместо “белых флагов” российские войска увидели очереди в военкоматы, а вместо ожидаемой поддержки – массовое сопротивление со стороны военных и гражданских.

Президент подчеркнул, что государство продолжало функционировать даже в самых сложных условиях: работали правительство и Вооруженные силы, принимались критические решения, налаживалась поставка оружия, лекарств и продовольствия в заблокированные города.

Зеленский отметил, что со временем Украина смогла не только удержать оборону, но и перейти к активным действиям, освобождая оккупированные территории.

Он упомянул деоккупацию Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Херсонской областей, а также развитие собственного оборонно-промышленного комплекса, дальнобойных возможностей и противовоздушной обороны.

По словам президента, Украина прошла путь от критической нехватки вооружения до способности самостоятельно производить миллионы беспилотников и сбивать сотни вражеских дронов за ночь.

Глава государства подчеркнул, что Украина имеет полное право сегодня подвести итоги пройденного пути.

– Мы защитили независимость, мы не проиграли государственность. Путин не достиг своих целей. Не сломил украинцев и не победил в этой войне, – заявил Зеленский.

Он добавил, что Украина сохранила себя как государство и сделает все возможное, чтобы добиться справедливого и длительного мира.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1462-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

