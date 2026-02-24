Война в Украине перешла на новый уровень, на котором стирается граница между фронтом и тылом, а ключевую роль играют дроны, новые технологии и измененная тактика боевых действий.

Об этом говорится в публикации Financial Times.

Как изменилась война в Украине

По данным издания, даже в нескольких минутах езды от российских позиций любая активность может быть смертельно опасной.

Над районами постоянно работают вертолеты, а местность пересекают линии оптоволоконной связи для управления беспилотниками и техникой.

Военные вынуждены усиливать защиту транспорта — пикапы обшивают металлическими конструкциями, чтобы уменьшить риск поражения.

В прифронтовых регионах гражданская инфраструктура также адаптируется к новым угрозам.

В частности, в Херсоне над дорогами и больницами натягивают защитные сетки для снижения риска атак с воздуха.

Financial Times отмечает, что вблизи линии соприкосновения дневное движение почти исчезло.

Военные выходят на позиции преимущественно ночью, используют антитепловые плащи или ждут тумана.

Поставки продовольствия и снаряжения все чаще осуществляют беспилотники, а эвакуацию раненых иногда проводят роботизированные системы.

Ветеран морской пехоты и руководитель фонда Come Back Alive Тарас Чмут назвал такие районы “зоной смерти”.

– Война изменилась радикальным образом. И каждый месяц эта зона смерти увеличивается. Европейцам это все еще трудно понять, – отметил он.

По данным FT, ключевую роль в изменении боевых действий играют FPV-дроны, которые с высокой точностью отслеживают и уничтожают транспорт.

Из-за этого обычные автомобили почти исчезли из районов, приближенных к фронту.

Представительница 93-й отдельной механизированной бригады Холодный ЯрИрина Рыбакова отметила, что в ближайшей зоне боевых действий транспорт практически не используется.

Для защиты дорог над ними натягивают километры сетей, создавая своеобразные туннели, однако даже это не гарантирует полной безопасности.

Фронт превратился в полигон для испытания новейших средств борьбы. Активно применяется радиоэлектронная борьба для подавления дронов.

В ответ российские силы используют беспилотники на оптоволоконных кабелях длиной до 40 км, которые не зависят от радиосвязи.

Классические бронеколонны почти исчезли.

Вместо этого используют импровизированные решения — вооруженные пикапы, средства перехвата дронов сетками, а также нестандартные способы передвижения, в частности мотоциклы, багги и даже лошадей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не согласится на территориальные уступки в обмен на прекращение огня, поскольку президент РФ не намерен завершать войну.

В интервью BBC Зеленский подчеркнул, что такие уступки означали бы оставление сотен тысяч украинцев под оккупацией и привели бы к расколу общества.

