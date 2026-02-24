Большая часть территории Украины остается без систем противовоздушной обороны, способных перехватывать баллистические ракеты, заявил президент Владимир Зеленский.

Зеленский о потребности Украины в защите от баллистики

В интервью Tagesschau президент Украины заявил, что на 80% территории нашей страны нет систем ПВО против баллистических ракет.

– Я не буду говорить, где находятся наши системы Patriot. Но на 80% территории нашей страны нет таких систем против баллистических ракет, – отметил президент.

Он подчеркнул, что его предварительные заявления относительно ПВО были не критикой партнеров, а попыткой привлечь внимание к реальной ситуации.

Зеленский добавил, что Украина продолжает искать возможности для усиления защиты и Киев вместе с партнерами работает над финансированием закупки систем ПВО.

– Даже если нам не дают систем, мы нашли деньги на них вместе с нашими партнерами, – сказал Зеленский.

По его словам, он лично проводил переговоры с представителями Германии, Норвегии, стран Северной Европы и Канады. Президент отметил, что системы противовоздушной обороны очень дорогие.

– Они стоят от 1,5 до 2 миллиардов за систему. А ракета стоит от 2 до 3 миллионов, – пояснил он.

Зеленский сообщил, что договорился о выделении дополнительных средств на эти потребности Украины.

