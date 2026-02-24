В ночь на 24 февраля российские войска атаковали Днепропетровскую и Запорожскую области.

Между тем в НЭК Укрэнерго прокомментировали возможное прекращение аварийной помощи из Словакии, а международные партнеры оценили стоимость восстановления Украины в $588 млрд.

В Киеве же сегодня происходят важные международные встречи.

Подробнее об основных событиях ночи читайте в подборке от Фактов ICTV.

Атака на Днепропетровскую область

В Днепропетровской области в результате вражеских ударов погиб один человек. Россияне атаковали регион беспилотниками и авиабомбой.

В частности, в Никополе погиб 35-летний мужчина. Также под ударами оказались Марганецкая и Покровская общины Никопольского района.

Кроме того, в Грушевской общине Криворожского района, а также в Васильковской и Покровской общинах Синельниковского района повреждены частные дома.

Информация о масштабах разрушений уточняется.

Атака на Запорожье

Взрывы в Запорожье прогремели ночью 24 февраля. Российские войска массированно атаковали город дронами.

Сначала глава ОВА Иван Федоров сообщил о возгорании в результате атаки и предупредил о возможных раненых.

Впоследствии уточнил, что в результате ударов пострадали три человека, среди них – ребенок.

По его словам, россияне нанесли не менее восьми ударов по городу.

В результате взрывной волны и падения обломков повреждены многоэтажки, нежилые здания и объект инфраструктуры.

Кроме того, ночью россияне нанесли удар корректируемыми авиабомбами по Комышуваше Запорожской области.

На территории сельхозпредприятия произошли разрушения, возник пожар.

Пострадал 87-летний мужчина.

Укрэнерго: прекращение аварийной помощи из Словакии не угрожает энергосистеме

Вечером 23 февраля НЭК Укрэнерго сообщила, что возможное прекращение аварийной помощи по поставкам электроэнергии из Словакии не повлияет на работу объединенной энергосистемы Украины.

В компании отметили, что последний раз Украина обращалась за аварийной помощью более месяца назад и в очень ограниченном объеме.

В настоящее время между Укрэнерго и словацким оператором SEPS действует договор о предоставлении и получении аварийной помощи.

23 февраля украинская сторона получила письмо о пересмотре условий оплаты. Предложение анализируется.

В Укрэнерго подчеркнули, что речь не идет об ограничении коммерческого импорта электроэнергии из Словакии.

МВД и СБУ предлагают урегулировать работу Telegram

Глава МВД Игорь Клименко и заместитель главы СБУ Иван Рудницкий выступили за урегулирование работы мессенджера Telegram для минимизации вербовки украинцев с целью диверсий и терактов.

По словам Клименко, около половины случаев вербовки происходит именно через этот мессенджер.

Речь идет не о полном запрете, а об усилении регулирования и механизмов безопасности.

$588 млрд на восстановление: новая оценка партнеров

Стоимость восстановления Украины в течение следующего десятилетия оценивается примерно в $588 млрд.

Об этом заявили Всемирный банк, ООН, Европейская комиссия и правительство Украины.

Премьер-министр Юлия Свириденко подчеркнула, что эта сумма почти в три раза превышает прогнозируемый номинальный ВВП страны на 2025 год.

Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что только на модернизацию энергетического сектора потребуется $90,6 млрд в течение десяти лет.

В Киеве состоится саммит и заседание Коалиции желающих

Сегодня в столице состоится заседание Коалиции желающих, а также саммит Украина – страны Северной Европы и Балтии.

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

В Киев уже прибыли:

президент Европейского совета Антониу Кошта;

президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен;

лидеры Хорватии, Эстонии, Латвии, Исландии, Финляндии, Дании, Швеции и Норвегии.

Еще ряд государств и международных организаций представлены на других уровнях.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1462-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

