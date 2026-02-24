Президент Владимир Зеленский в годовщину полномасштабной войны в Украине впервые показал бункер на Банковой.

Зеленский впервые показал бункер на Банковой

Глава нашего государства вспомнил, как накануне полномасштабного вторжения России в Украину говорил с тогдашним президентом США Джо Байденом и услышал “Владимир, есть угроза, вам нужно срочно покинуть Украину. Мы готовы в этом помочь” — и как ответил: “Мне нужно оружие, а не такси”.

– Этот кабинет, эта маленькая комната в бункере на Банковой, – здесь были первые мои разговоры с лидерами мира в начале войны. Я здесь говорил с президентом Байденом и именно здесь услышал: “Владимир, есть угроза, вам нужно срочно покинуть Украину. Мы готовы помочь этому”. И я ответил, что мне нужно оружие, а не такси, — сказал Владимир Зеленский во время своего видеообращения.

Он отметил, что многое делалось именно здесь, в этом бункере на Банковой и ранее этот объект еще никогда не показывали. По его словам, сейчас он пустой, а в начале войны здесь были сотни людей.

– Я работал здесь, потом я поднимался наверх, я обращался к вам, к людям. Здесь была наша команда, правительство, ежедневные совещания с военными, звонки, поиск решений – все необходимое для того, чтобы Украина выстояла. Надо было доставлять оружие. Доставляли лекарства, доставляли еду в заблокированные врагом города. Чтобы была жизнь, за которую Украина так отчаянно борется, — рассказывает президент.

Он вспоминает, что бывало по-разному – и в бункере звучал и официальный язык, и нелитературный, потому что каждый пакет помощи, каждые санкции против России, каждую партию оружия – “надо было реально выгрызать, выгрызать веру в Украину, сделать так, чтобы мир включился”.

— И это был ключевой посыл обращений в европейские страны, в Конгресс США, в большинство парламентов мира. И к людям, безусловно, к обычным людям, к миллионам во всем мире: будьте с нами, будьте с Украиной, верьте в нас, stand with Ukraine, be brave like Ukraine! – рассказывает Владимир Зеленский.

Он добавляет, что эти призывы сработали, потому что украинцы боролись так, что захватывало дыхание, а сопротивление это было видно из космоса. Зеленский с гордостью заявляет, что это вдохновляло, так что совсем скоро все увидели сине-желтое море – тысячи людей с нашими флагами на площадях Европы и мира. И украинцы выстояли и до сих пор борются за мир в Украине.

