Есть много вызовов в отношении ТЦК, но и много дезинформации — Зеленский о мобилизации
- Зеленский заявил, что Россия манипулирует темой мобилизации.
- Дезинформация распространяется, в частности, с использованием ИИ.
- Президент поручил Минобороны найти более технологичный подход.
Россия использует отдельные ошибки и сложные ситуации во время мобилизации в Украине для распространения дезинформации и нагнетания паники внутри страны.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Tagesschau.
Зеленский о мобилизации в Украине
Глава государства признал, что в процессе мобилизации существуют вызовы, в частности связанные с работой территориальных центров комплектования, однако подчеркнул, что значительная часть информации вокруг этой темы является искаженной.
– Безусловно, есть много вызовов с ТЦК, но также есть много дезинформации, много искусственного интеллекта. Россия сделала это специально, чтобы максимально показать, что Украина всех “бусифицирует”, хотя это не является чистой правдой, – заявил Зеленский.
По его словам, враг сознательно использует любую ошибку или чувствительную тему для усиления внутреннего напряжения в украинском обществе.
Президент также сообщил, что поручил Министерству обороны разработать более технологичный и понятный подход к вопросу мобилизации.
– Министерству обороны поручено прояснить этот вопрос, найти более технологичный подход. Посмотрим, как справится министр. Мы будем поддерживать их любым способом, – добавил он.
Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что после завершения войны Украина планирует сохранить численность армии на уровне около 800 тыс. военных, одновременно постепенно переходя от мобилизационной модели к контрактной.
По его словам, формат Вооруженных сил после войны будет предусматривать конкурентные зарплаты, особенно для военных на первой линии фронта, а финансовую поддержку армии Украина будет рассматривать как общую составляющую безопасности всей Европы.