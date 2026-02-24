Задержка производства ракет Фламинго была вызвана ударом по заводу – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что задержка с развертыванием производства украинских дальнобойных ракет Фламинго была из-за российского удара по заводу-производителю.

Об этом Зеленский сказал в интервью Ассоциации общественного вещания Германии (ARD).

Задержка производства ракет Фламинго

— Был нанесен удар по украинскому заводу, где производились ракеты Фламинго. Намеренно или случайно, я не хочу сейчас это обсуждать. Но из-за этого произошла задержка производства ракет. Затем производство возобновилось, и построили определенное количество ракет, — подчеркнул Зеленский.

Он надеется, что производство ракет Фламинго будет только расти и Украина будет и дальше наносить удары по российским объектам, которые являются звеньями в обеспечении армии.

По словам Владимира Зеленского, на территории России с помощью ракет Фламинго удалось уничтожить несколько складов и завод по производству оружия.

Производство Орешника

Президент также сообщил, что украинские военные следят за производством компонентов для российской баллистической ракеты средней дальности Орешник. И с этим связаны дальнейшие задачи для Сил обороны.

— Россияне скрывают систему Орешник. На территории РФ их три. Это те, которые мы видим. Мы хотим иметь еще больше возможностей. Потому что когда есть много систем противовоздушной обороны, приходится атаковать комбинированно, так же, как россияне атакуют нас. Большое количество беспилотников, а потом еще и запускаются ракеты. Трудно преодолеть средства противовоздушной обороны, — рассказал Владимир Зеленский.

Президент Украины также подчеркнул, что 80% Украины не имеют американских систем противовоздушной обороны Patriot, которые сбивают российскую баллистику. Стоимость ЗРК Patriot составляет €1,5–2 млрд, а одна ракета для них — €2–3 млн.

По словам Зеленского, на сегодня Украина не имеет возможности покупать ЗРК Patriot в США.

— Мы договорились напрямую с производителем. Системы производятся для нас. Я не скажу, когда они к нам поступят, но они будут, — сказал Зеленский.

Кроме того, удалось хорошо поработать с нашими партнерами, чтобы получить больше денег на ракеты для ЗРК.

