За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 143 боевых столкновения.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Противник нанес 48 авиационных ударов, сбросил 135 управляемых авиабомб.

Кроме того, применил 4315 дронов-камикадзе и осуществил 2395 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 25 февраля 2026

Полномасштабная война в Украине длится уже 1463-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

