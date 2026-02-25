Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Карта боевых действий на 25 февраля 2026 года – ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 143 боевых столкновения.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Противник нанес 48 авиационных ударов, сбросил 135 управляемых авиабомб.
Кроме того, применил 4315 дронов-камикадзе и осуществил 2395 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Карта боевых действий в Украине на 25 февраля 2026
Полномасштабная война в Украине длится уже 1463-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
