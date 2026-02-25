Мы еще не близки к миру: Сикорский оценил перспективы переговоров
- Сикорский заявил, что, несмотря на поддержку переговоров, мира пока не видно.
- По его словам, РФ еще не отказалась от своих военных целей.
- Министр считает, что агрессор должен заплатить цену за войну.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что, несмотря на надежду и поддержку мирных переговоров, завершение войны пока не является близкой перспективой.
Сикорский о завершении войны
Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.
– Прежде всего, трехдневная военная операция длится уже четыре года. Поэтому Путин допустил преступный просчет, а Украина до сих пор стоит. И сегодня, в годовщину, Украина даже возвращает части своей территории. Я всегда считал, что такие колониальные войны, к сожалению, длятся не один год, ведь для их завершения нужны изменения в мышлении агрессора, – сказал он.
По словам Сикорского, Россия уже начинает осознавать свои ошибки, однако еще не дошла до понимания, что не сможет реализовать свои военные цели приемлемой для себя ценой.
– Думаю, они уже это понимают. Но им также следует сделать вывод, что они не смогут достичь своих военных целей приемлемой ценой. И, по моему мнению, они еще не пришли к такому выводу, – считает Сикорский.
Он уверен, что для изменения ситуации необходимо заставить Россию заплатить соответствующую цену. Министр отметил, что проблемы в российской экономике уже заметны, однако этот процесс требует времени, а Украина должна и дальше сопротивляться.
– Совершенно законно дать переговорам шанс. В конце концов, именно Украина должна решить, что для нее приемлемо. Но Путин продолжает выдвигать максималистские требования – требования, на которые Украина согласиться не может. Поэтому, несмотря на надежду и поддержку переговоров, моя трезвая оценка заключается в том, что мы еще не близки к миру, – объяснил он.
Разговор с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским состоялся на полях специального события YES, организованного Фондом Виктора Пинчука, где обсуждались способы возвращения внимания Запада к украинскому вопросу и дальнейшие шаги Варшавы в нынешних условиях.