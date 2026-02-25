В четверг, 26 февраля, в большинстве регионов Украины в течение суток будут применяться графики почасовых отключений света.

Графики отключения света по всей Украине

Графики почасовых отключений электроэнергии и графики ограничения мощности для промышленных потребителей будут действовать 26 февраля почти по всей Украине.

Как сообщает Укрэнерго в Telegram, причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты. Также в компании отмечают, что ситуация в энергосистеме может измениться и рекомендуют следить за обновлениями на официальных страницах облэнерго.

Сейчас смотрят

– Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно!, — говорится в сообщении.

Напомним, что в марте Украина и европейские партнеры проведут энергетический Рамштайн. Во встрече примут участие еврокомиссар Дан Йоргенсен и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Целью энергетического Рамштайна является координация действий и гибкое взаимодействие ЕС и Украины.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.