В Кривом Роге во время проверки военно-учетных документов произошло столкновение между группой территориального центра комплектования и местными жителями.

Об этом сообщили в Днепропетровском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки на официальной странице в Facebook.

Конфликт с ТЦК в Кривом Роге: что известно

По информации ТЦК, событие произошло 24 февраля. Группа оповещения совместно с сотрудниками полиции остановила мужчину для проверки документов.

Во время проверки выяснилось, что он нарушил правила воинского учета и находился в розыске.

Во время общения в ситуацию вмешался посторонний гражданин, который, по данным ТЦК, начал препятствовать выполнению мобилизационных мероприятий.

В ходе агрессивных действий один из военнослужащих получил ножевое ранение.

Раненый госпитализирован. Его состояние медики оценивают как стабильное. Других пострадавших, по официальной информации, нет.

Обстоятельства инцидента выясняют правоохранительные органы.

