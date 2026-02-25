В Кривом Роге произошло столкновение с ТЦК: военнослужащий получил ножевое ранение
В Кривом Роге во время проверки военно-учетных документов произошло столкновение между группой территориального центра комплектования и местными жителями.
Об этом сообщили в Днепропетровском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки на официальной странице в Facebook.
Конфликт с ТЦК в Кривом Роге: что известно
По информации ТЦК, событие произошло 24 февраля. Группа оповещения совместно с сотрудниками полиции остановила мужчину для проверки документов.
Во время проверки выяснилось, что он нарушил правила воинского учета и находился в розыске.
Во время общения в ситуацию вмешался посторонний гражданин, который, по данным ТЦК, начал препятствовать выполнению мобилизационных мероприятий.
В ходе агрессивных действий один из военнослужащих получил ножевое ранение.
Раненый госпитализирован. Его состояние медики оценивают как стабильное. Других пострадавших, по официальной информации, нет.
Обстоятельства инцидента выясняют правоохранительные органы.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1463-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.