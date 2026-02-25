Офис Генерального прокурора Украины направил в Международный уголовный суд материалы о массированных атаках РФ на энергетическую инфраструктуру Украины.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Обращение Украины в МУС: что известно

По словам Генпрокурора, в Офис прокурора МУС передано информационное сообщение об атаках РФ на объекты энергетики Украины в период с июля 2025 года по февраль 2026 года.

Сейчас смотрят

Документ подготовлен Офисом Генерального прокурора совместно с Главным следственным управлением Службы безопасности Украины и межведомственной рабочей группой военных специалистов в соответствии со статьей 15 Римского статута МУС.

Масштабы атак на энергетику Украины

В течение отопительного сезона 2025–2026 годов удары, организованные высшим военно-политическим руководством РФ, были направлены на все типы объектов энергетики — от генерации до магистральной передачи и распределения электроэнергии.

Повреждениям подверглись ТЭС, ГЭС, ТЭЦ и распределительные сети в большинстве регионов Украины.

Атаки осуществлялись в формате длительных массированных комбинированных ударов с применением средств поражения наземного, воздушного и морского базирования.

По интенсивности эта кампания превысила все предыдущие волны массированных обстрелов энергетики, зафиксированные с октября 2022 года по март 2023 года и с марта 2024 года по март 2025 года.

В результате ракетных атак на объекты энергетической инфраструктуры за указанный период погибли 11 гражданских лиц, еще 68 человек получили ранения.

Кумулятивный эффект обстрелов в сочетании с погодными условиями сделал эту кампанию более системной и разрушительной, чем предыдущие, а ее последствия ощутил почти каждый житель Украины.

В Генеральной прокуратуре отмечают, что эти удары не дали и не могли дать никакого военного преимущества.

Их целью было терроризирование гражданского населения и создание непригодных условий для проживания.

Украинская сторона рассматривает атаки как широкомасштабное и систематическое нападение, имеющее признаки преступлений против человечности.

Офис прокурора МУС проинформирован о хронологии атак, их последствиях, потенциально причастных подразделениях ВС РФ, а также представителях военно-политического руководства России, которые могли отдавать соответствующие приказы.

Материалы направлены с целью рассмотрения возможности расширения обвинений в отношении должностных лиц РФ, которые уже находятся в фокусе расследования МУС, а также для установления других лиц, причастных к преступлениям, подпадающим под юрисдикцию суда.

В Офисе Генпрокурора отмечают, что работа по сбору и систематизации доказательств продолжается, и они могут быть предоставлены МУС по запросу в порядке, определенном Уголовным процессуальным кодексом Украины и Римским статутом.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.