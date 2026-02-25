Украинские спецназовцы провели ряд успешных наступательных действий и продолжают активную боевую работу в районе Степногорска Запорожской области.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Наступательные действия в Степногорске

Как рассказали в ГУР, бойцы подразделения Артан вместе с другими подразделениями Департамента активных действий и Сил обороны Украины вернули контроль над важными позициями и значительно улучшили тактическое положение на указанном участке фронта.

Это происходило во время операции в условиях сложной логистики и постоянных попыток российских войск оставить позиции под контролем методом “мясных штурмов”, заявили в Главном управлении разведки.

По данным ГУР, в рамках миссии удалось уничтожить передовые штурмовые группы российской армии, поразить объекты сосредоточения живой силы и техники, а также ликвидировать десятки оккупантов.

Как утверждают в ГУР, важным компонентом спецоперации стало перерезание ключевых логистических артерий благодаря установлению огневого контроля. Отмечается, что удары по логистике и узлам связи РФ делают невозможными штурмы в этом направлении.

Командир Артану Виктор Торкотюк с позывным Титан рассказал, что украинские защитники стремятся устранять угрозы прорыва российских войск к окраинам Запорожья.

По словам Титана, эффективность наступательных действий под Степногорском объясняется высоким уровнем слаженности задействованных в миссии компонентов, в частности, штурмовые группы работают при поддержке расчетов тяжелых ударных беспилотников, артиллерии и других средств огневого воздействия.

