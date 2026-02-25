Украинские спецназовцы провели успешные наступательные действия в Степногорске — ГУР
- Подразделение ГУР МО Артан совместно с другими Силами обороны провело успешную операцию в районе Степногорска, вернув под контроль стратегические позиции и значительно улучшив тактическое положение на подступах к Запорожью.
- Благодаря установлению огневого контроля над логистическими артериями и уничтожению штурмовых групп оккупантов, украинским защитникам удалось заблокировать попытки вражеских прорывов на этом направлении.
Украинские спецназовцы провели ряд успешных наступательных действий и продолжают активную боевую работу в районе Степногорска Запорожской области.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Наступательные действия в Степногорске
Как рассказали в ГУР, бойцы подразделения Артан вместе с другими подразделениями Департамента активных действий и Сил обороны Украины вернули контроль над важными позициями и значительно улучшили тактическое положение на указанном участке фронта.
Это происходило во время операции в условиях сложной логистики и постоянных попыток российских войск оставить позиции под контролем методом “мясных штурмов”, заявили в Главном управлении разведки.
По данным ГУР, в рамках миссии удалось уничтожить передовые штурмовые группы российской армии, поразить объекты сосредоточения живой силы и техники, а также ликвидировать десятки оккупантов.
Как утверждают в ГУР, важным компонентом спецоперации стало перерезание ключевых логистических артерий благодаря установлению огневого контроля. Отмечается, что удары по логистике и узлам связи РФ делают невозможными штурмы в этом направлении.
Командир Артану Виктор Торкотюк с позывным Титан рассказал, что украинские защитники стремятся устранять угрозы прорыва российских войск к окраинам Запорожья.
По словам Титана, эффективность наступательных действий под Степногорском объясняется высоким уровнем слаженности задействованных в миссии компонентов, в частности, штурмовые группы работают при поддержке расчетов тяжелых ударных беспилотников, артиллерии и других средств огневого воздействия.