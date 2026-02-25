Президент США Дональд Трамп пообещал обеспечить справедливость в деле убитой украинки Ирины Заруцкой и обратился с этими словами непосредственно к ее матери, которая присутствовала в зале Конгресса.

Об этом Дональд Трамп заявил во время обращения к Конгрессу о состоянии дел в стране, передает Укринформ.

Трамп об убийстве украинки в США

Во время выступления президент США отметил, что, несмотря на заявленный прогресс в сфере безопасности, опасные рецидивисты в стране продолжают выходить на свободу.

Он связал это с политикой демократов и подчеркнул, что такие решения имеют трагические последствия.

Трамп рассказал, что в зале Конгресса присутствовала мать погибшей — Аня Заруцкая.

По его словам, ее дочь Ирина в 2022 году сбежала от полномасштабной войны в Украине и поселилась недалеко от Шарлотта в штате Северная Каролина.

Президент США напомнил, что летом прошлого года 23-летняя украинка возвращалась домой на поезде, когда на нее напал мужчина, которого ранее неоднократно задерживали, но отпускали без залога.

– Она сбежала от жестокой войны только для того, чтобы быть убитой закоренелым преступником, выпущенным на свободу, – заявил Трамп.

Обращаясь к матери погибшей, президент США пообещал довести дело до конца.

– Госпожа Заруцкая, сегодня вечером я обещаю вам: мы обеспечим справедливость для вашей замечательной дочери Ирины, – сказал Дональд Трамп.

Напомним, что 23-летнюю украинку Ирину Заруцкую убили в США после того, как она уехала из Украины, спасаясь от полномасштабной войны.

По данным американских СМИ, девушка погибла от многочисленных ножевых ранений на станции легкорельсового транспорта в штате Северная Каролина.

Подозреваемым в убийстве является 34-летний мужчина, которого ранее неоднократно задерживали за тяжкие преступления.

Сейчас он находится под стражей.

